'Preocupação é me agredirem': ela foi confundida com Suzane Von Richthofen

A vendedora Andressa Caroli Orcajo, 35, viu sua vida virar um caos nesta semana ao seu confundida com Suzane Louise Magnani Muniz, ex-von Richthofen, e ter uma foto divulgada e compartilhada nas redes sociais. O flagrante, segundo Andressa, teria sido registrado sem que ela percebesse, na terça-feira (4), em uma feira de rua, em Águas de Lindóia (SP).

Andressa relata que fazia compras na feira como de costume e não percebeu quando alguém a fotografou. Ela ficou sabendo que sua imagem estava sendo associada à de Suzane por amigos.

"Fui à feira, escolhendo as minhas coisas, alguém bateu essa foto e eu não percebi. Quando cheguei em casa, por volta das 21h, um conhecido mandou uma foto minha e disse que estavam me confundindo com a Suzane, e que a foto já estava circulando em alguns grupos de WhatsApp", conta.

Segundo a vendedora, na manhã seguinte a situação piorou, diversas páginas e sites haviam compartilhado a sua foto como sendo a Suzane.

"Na quarta-feira fui trabalhar e uma colega compartilhou no grupo de trabalho que a foto havia sido publicada em um site. Conforme fui olhando a internet, vi que haviam vários sites com a minha foto. Foi um transtorno, a preocupação maior é ser confundida e me agredirem", diz.

Foto foi tirada de Andressa sem que ela percebesse Imagem: Reprodução/ Internet

Andressa é nascida em Águas de Lindóia, porém há 12 anos estava morando na capital paulista. Ela voltou a morar na cidade do interior de quase 18 mil habitantes em dezembro do ano passado. Um mês antes de Suzane supostamente se mudar para o município.

Apesar de não se considerar parecida com Suzane, ela diz que seu perfil corporal e o corte de cabelo podem ter motivado a confusão. Para evitar problemas, Andressa afirma que pensa em mudar o estilo dos cabelos.

"Minha mãe está bem preocupada e acha que devo mudar meu cabelo e não usar vestidos. Eu já estava pensando em fazer um corte no cabelo e algumas mexas mais claras, então talvez eu faça mesmo", conta a vendedora.

Suzane é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem tem um filho. O casal residia em Bragança Paulista (SP), porém nas últimas semanas surgiram rumores de que a família se mudou para Águas de Lindóia, também no interior paulista.

A reportagem do UOL tentou contato com Suzane através do WhatsApp de sua loja de artesanatos, porém não obteve retorno. Caso haja resposta, a reportagem será atualizada.