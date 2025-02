É falso que é possível sacar lucro do FGTS em minutos; vídeo tem uso de IA

É falsa a informação de que é possível sacar os lucros do FGTS "em menos de três minutos" pela internet, como afirmam vídeos que circulam no Facebook.

O processo leva ao menos cinco dias e há condições específicas para o saque. Além disso, o lucro do FGTS não pode ser sacado separadamente.

O que diz o post

Os vídeos utilizam a imagem do advogado trabalhista Alexandre Ferreira, que publica conteúdo sobre questões do mundo do trabalho no Instagram e TikTok. "Você sabia que a Caixa Econômica Federal começou a distribuir R$ 15,2 bilhões em lucros do FGTS? [...] Você pode verificar e sacar o que é seu de forma rápida e 100% online, é simples e leva menos de três minutos", diz um deles.

Outro vídeo também indica o mesmo site para sacar os valores em minutos. "É bem simples, é feito tudo online e leva menos de 3 minutos. Aguarde enquanto o valor é calculado, e depois conversa com a atendente para ela fazer a liberação do depósito para você. Vou deixar o site oficial para você acessar, basta clicar em 'saiba mais' abaixo desse vídeo", diz a narração.

O suposto portal pede apenas o CPF da pessoa interessada para consultar o valor do "lucro" disponível para ela.

Porque é falso

Áudio e imagem estão dessincronizados, o que sugere montagem, avalia especialista. Leonardo La Rosa, consultor de Segurança da Informação, apontou que, no fim de um dos vídeos falsos, a boca do advogado é coberta com um "clique em saiba mais", mas o movimento facial dele não condiz com o que é dito. Os cortes são feitos para dificultar a detecção de uso de inteligência artificial a partir da voz verdadeira de alguém —no caso, do advogado Alexandre Ferreira. "O que é possível afirmar é que o áudio não pertence a pessoa que fala, por conta dos problemas de sincronismo e corte na imagem", afirmou.

Advogado diz que houve manipulação do conteúdo por Inteligência Artificial. Em nota ao UOL Confere, o advogado Alexandre Ferreira disse que não faz a divulgação de conteúdo promocional. "Infelizmente, tem sido comum a alteração e criação de conteúdos falsos com o intuito de enganar as pessoas que assistem, especialmente quando utilizam nossa imagem como advogados e produtores sérios de conteúdo, para conferir um ar de legalidade e assim induzir a tomada de decisões muito sérias, levando o público a cair em golpes digitais. Utilizamos nosso perfil oficial no Instagram (@alexandreferreira_adv) para denunciar essas ilegalidades e, regularmente, realizamos lives para esclarecer as falsidades desses vídeos", observou Ferreira.

Um dos vídeos alterados cortou o restante da explicação do advogado sobre as condições para o saque. Na publicação original no TikTok (aqui), datada de 2022, Alexandre Ferreira aponta as condições previstas em lei para o saque do benefício e dos lucros distribuídos aos trabalhadores.

Caixa Econômica Federal só libera pagamentos do FGTS por meio do aplicativo e site oficiais. Em posicionamento enviado ao UOL Confere, a Caixa explicou que o processo de saque do FGTS só pode ser feito pelo aplicativo FGTS (disponível aqui para Android e aqui para iOS), internet Banking pelo portal da Caixa e nas agências espalhadas pelo Brasil. Além disso, o saque do FGTS ocorre em situações específicas (aqui).

Reforçamos que os saques de recursos do FGTS, incluindo a distribuição de resultados, só podem ser realizados nas ocasiões previstas em lei, como compra da casa própria, demissão sem justa causa e outras hipóteses regulamentadas.

Caixa Econômica Federal

FGTS não pode ser sacado em "três minutos". Apesar de poder ser realizado totalmente online pelos canais oficiais do FGTS e da Caixa, leva ao menos cinco dias úteis para o valor estar disponível.

Lucro do FGTS não pode ser sacado separadamente. A Caixa também esclareceu ao UOL Confere que não é possível sacar apenas o lucro —o valor distribuído é depositado pela Caixa na conta do trabalhador. Em 2024, lucro distribuído do FGTS foi de R$ 15,2 bilhões para 218,6 milhões de contas do FGTS. Os valores, explica a Caixa, são definidos pela multiplicação do saldo existente em 31 de dezembro de 2023 por um índice, estabelecido anualmente pelo Conselho Curador do FGTS. O índice referente ao lucro de 2023 foi de 0,02693258. Um exemplo: quem tinha R$ 3 mil em uma conta do fundo recebeu, na mesma conta, R$ 80,80.

Viralização. Juntos, os vídeos alterados tinham mais de 230 mil visualizações no Facebook.

O conteúdo também foi checado pelo Estadão.

