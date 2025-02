Exportações da Alemanha aumentam em dezembro, mas produção industrial cai

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - As exportações da Alemanha aumentaram em dezembro, enquanto a produção industrial caiu mais do que o esperado, sugerindo que as perspectivas para a maior economia da zona do euro permanecem nada animadoras.

As exportações cresceram 2,9% em dezembro na comparação com o mês anterior, mostraram dados da agência federal de estatísticas nesta sexta-feira. Economistas em uma pesquisa da Reuters projetaram queda de 0,6%.

Em todo o ano de 2024, as exportações contraíram 1,0% em comparação com 2023 devido à demanda fraca da China, após retração também em 2023.

As importações tiveram queda de 2,8% e a balança de comércio exterior apresentou superávit de 241,2 bilhões de euros em 2024.

O aumento da competição do exterior, os altos custos de energia, as taxas de juros ainda elevadas e uma perspectiva econômica incerta afetaram a economia da Alemanha, que sofreu contração em 2024 pelo segundo ano consecutivo.

O governo está prevendo um declínio de 0,3% nas exportações este ano, o que marcaria o terceiro ano consecutivo de contração, devido ao enfraquecimento da competitividade e às crescentes tensões geopolíticas e comerciais.

A associação industrial BDI disse que o retorno de Donald Trump à Casa Branca e suas ameaças tarifárias podem significar que a economia do país, voltada para a exportação, encolherá quase 0,5% em 2025.

Enquanto isso, a produção industrial alemã caiu mais do que o esperado em dezembro, diminuindo 2,4% em comparação com o mês anterior, informou a agência de estatísticas. Analistas consultados pela Reuters previam queda de 0,6%.

Dados revisados mostraram que a produção cresceu 1,3% em novembro em comparação com outubro, menos do que a taxa de 1,5% informada anteriormente, informou a agência de estatísticas.

A produção industrial continua cerca de 10% abaixo de seus níveis anteriores à pandemia, disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

"Os dados industriais de hoje mais uma vez destacam que a indústria tem sido e continuará sendo um entrave para o crescimento alemão", disse Brzeski.

(Reportagem de Maria Martinez em Berlim; Marleen Kaesebier e Amir Orusov em Gdansk)