EXCLUSIVO-Trump deve anunciar tarifas recíprocas já nesta 6ª-feira, dizem fontes

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a parlamentares republicanos que planeja anunciar tarifas recíprocas já nesta sexta-feira, disseram três fontes familiarizadas com os planos à Reuters.

A medida cumpriria uma promessa de campanha de Trump de impor tarifas recíprocas sobre as importações norte-americanas iguais às taxas que os parceiros comerciais impõem às exportações norte-americanas. Não ficou imediatamente claro quais países seriam afetados, uma vez que os detalhes da proposta não eram conhecidos.

Trump informou os parlamentares republicanos sobre seus planos durante as discussões orçamentárias na Casa Branca na quinta-feira, disseram as fontes. Trump e seus principais assessores disseram que planejam usar tarifas mais altas sobre as importações para ajudar a pagar a extensão dos cortes de impostos de 2017 de Trump.

Seria difícil arrecadar dinheiro suficiente em tarifas para afetar o Orçamento dos EUA, uma vez que elas representaram apenas cerca de 2% da receita anual nos últimos anos.

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Trump anunciou tarifas de 25% sobre o Canadá e o México no sábado, mas adiou a aplicação delas após uma reação negativa dos investidores. Os dois maiores parceiros comerciais dos EUA concordaram em aumentar os esforços de fiscalização na fronteira, uma das principais prioridades de Trump.

Wall Street ampliou as perdas nesta sexta-feira após a notícia da Reuters sobre a discussão de Trump com os parlamentares.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)