EUA: exportação de etanol em dezembro aumenta 4% ante novembro

São Paulo, 7 - Os Estados Unidos exportaram 194,4 milhões de galões (735,81 milhões de litros) de etanol em dezembro, aumento de 4% ante novembro e o maior nível em oito meses, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês).O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, com 62,8 milhões de galões (237,70 milhões de litros), aumento de 10% ante novembro. Os embarques para a União Europeia subiram 49%, para um recorde de 35,4 milhões de galões (134 milhões de litros). As exportações para o Reino Unido cresceram 48%, para 27,1 milhões de galões (102,57 milhões de litros). O Brasil importou etanol dos EUA pela primeira vez desde maio de 2024, com 7,8 milhões de galões (29,52 milhões de litros).Em 2024, os EUA exportaram um volume recorde de 1,91 bilhão de galões (7,23 bilhões de litros), aumento de 36,4% em relação ao ano anterior.Em dezembro, os EUA não importaram um volume relevante de etanol. Em 2024, o país comprou 3,61 milhões de galões (13,66 milhões de litros), queda de 83% na comparação anual e o menor volume já registrado.