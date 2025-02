Estoques no atacado dos EUA recuam 0,5% em dezembro, em dado não revisado

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques no atacado dos Estados Unidos caíram em dezembro, em meio ao forte crescimento das vendas, mostraram dados do governo nesta sexta-feira.

Os estoques recuaram 0,5%, em dado não revisado, confirmou o Departamento de Comércio, o mesmo número da previsão de consenso de economistas consultados pela Reuters.

Os estoques, uma parte importante do Produto Interno Bruto, caíram 0,1% na base anual em dezembro.

O investimento em estoques privados foi um grande obstáculo para o PIB no quarto trimestre, restringindo o crescimento econômico a uma taxa anualizada de 2,3%, ante expansão de 3,1% no trimestre de julho a setembro.

As vendas no atacado aumentaram 1,0% em dezembro, depois de terem crescido 0,9% em novembro. No ritmo de vendas de dezembro, os atacadistas levariam 1,31 mês para esvaziar as prateleiras, abaixo dos 1,33 meses em novembro.

(Por Lucia Mutikani)