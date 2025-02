Escova 'slim' da Revlon vale o preço? Nós testamos o modelo viral no TikTok

À primeira vista, a Escova Secadora Alisadora Root Booster da Revlon apresenta um diferencial em relação às outras disponíveis no mercado: o tamanho. "Queridinha" do momento, especialmente no TikTok, ela é muito mais slim, ou seja, mais fina, o que promete um alisamento mais eficaz na raiz. Isso porque as as cerdas alcançam melhor os fios, proporcionando também uma modelagem mais precisa.

Mas tudo isso tem um preço. Ela custa cerca de R$ 500, enquanto os outros modelos costumam ser vendidos na faixa de R$ 150 a R$ 200. Mesmo assim, resolvi testar para entender como ela funcionaria no meu cabelo, que é extremamente volumoso. Já experimentei diversos tipos de escovas e, principalmente, as mais "gordinhas", mas nunca gostava do resultado final.

O que gostei

O tamanho. A forma slim se destaca entre os outros modelos, deixa a raiz super lisa. Como meu cabelo é mais ondulado na parte de trás, próximo à orelha, outras escovas não conseguiam deixar as madeixas esticadas — o que não aconteceu com a Root Booster, pelo contrário, ela fez o trabalho muito bem.

Prático. O tamanho do fio é ótimo, com quase 1,80 m. Isso também facilita o movimento e torna a modelagem do cabelo muito mais fácil.

Qualidade do produto. As cerdas são macias e o fio durável, não amassou ou rompeu como aconteceu com outros modelos que testei.

Dura muito. A modelagem é ótima e dura bem. Por ela ser mais slim, os fios aderem melhor à escova, deixando o efeito por mais tempo no cabelo.

Permanece ligada. Ela não desliga, mesmo estando aquecida. Os últimos modelos que comprei desligavam quando aqueciam demais e demoravam para ligar novamente. Esse não é o caso da Root Booster.

Resultado após o uso da escova Imagem: Jessica Nascimento/ UOL

Modelando o cabelo com a escova Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Escandalosa. Como nem tudo é perfeito, se você tem sensibilidade ao barulho, essa escova pode ser um problema. Não dá para usá-la depois das 22h, pois o ruído é extremamente alto e pode incomodar bastante.

Temperatura. A escova tem três configurações de temperatura. Sempre usei a última em outros modelos, mas a Root Booster esquenta bastante. Em algumas ocasiões, já até queimei a orelha. Então, é preciso ter muito cuidado na hora de usar.

É cara. Como mencionei, o preço dela é acima do mercado.

O que mudou para mim?

Desde que comecei a usar a escova Root Booster, a minha rotina de cuidados com o cabelo mudou completamente. Antes, eu passava muito tempo tentando modelar e alisar os fios, especialmente a raiz, que sempre foi um desafio devido ao volume.

Apesar da escova ser mais fina, o que poderia sugerir que o processo seria mais demorado, na verdade ela me permite modelar o cabelo muito mais rápido. As cerdas finas alcançam a raiz de forma mais eficiente e o design faz com que a escova deslize melhor pelos fios, sem precisar passar tantas vezes.

O resultado é que, agora, consigo finalizar meu cabelo em bem menos tempo, e o acabamento fica mais liso e com mais movimento. Isso fez toda a diferença no meu dia a dia, já que o tempo que eu passava me dedicando ao cabelo caiu consideravelmente, sem perder a qualidade do resultado.

Para quem esse produto é indicado

A Root Booster é uma escova que pode ser usada por praticamente todos os tipos de cabelo. Acredito que tanto quem tem fios curtos, quanto longos, pode se beneficiar dela, alcançando modelagens lindas de salão com facilidade. Para quem tem mais prática, é até possível conseguir cachos, já que o design da escova proporciona mais controle e permite criar formas mais definidas.

Vi alguns comentários no TikTok de meninas com cabelo crespo, que disseram que o efeito não durou tanto e que a escova não segurou o volume. Entendo que o comportamento de cada cabelo é único, e no meu caso, como tenho cabelo liso ondulado, o produto segurou super bem e o resultado ficou incrível. No fim, o ideal é sempre testar no próprio cabelo para ver como o produto se comporta.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.