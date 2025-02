Entidades de imprensa repudiam ataque de deputado a colunista do UOL

O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) repudiaram o ataque feito pelo deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) à colunista do UOL Natália Portinari.

O que aconteceu

Deputado se recusou a revelar o valor do aluguel de um imóvel de luxo em Trancoso, praia de Porto Seguro (BA), de um empresário denunciado por corrupção. "Você olhou no meu Imposto de Renda que eu tenho uma empresa, que eu tenho duas empresas? Você sabe quanto é que a minha empresa me dá? Vá procurar o que fazer, minha filha. Tá apaixonada por mim, é? Vai tomar no c*, pô", respondeu Elmar.

A ABI afirmou que Natália apenas exercia "sua função profissional" enquanto questionava o deputado. "O nobre deputado, de forma prepotente, passou a proferir uma sequência de palavras de baixo calão em atitude ameaçadora e com ofensivo ranço de viés sexista."

Classificado como um "episódio constrangedor, lamentável e vergonhoso", a associação se solidarizou com a jornalista. "Em nome das jornalistas e dos jornalistas brasileiros a ABI manifesta total solidariedade a Natália Portinari. E repudia veementemente atos como esse, opostos à democracia e à liberdade de expressão."

Em nome dos jornalistas, a ABI espera que o Congresso Nacional, por meio dos presidentes recém-eleitos das duas casas legislativas e seus pares, encontre os mecanismos previstos em seu regimento interno para coibir as cenas lamentáveis de hoje e exigir reparação pública do deputado Elmar Nascimento.

Associação Brasileira de Imprensa, em nota

Sindicato criticou Elmar por não ter aproveitado a chance de se explicar à jornalista. "Em vez de aproveitar a salutar oportunidade de prestar contas à sociedade, defendendo-se de suspeitas da polícia, o parlamentar passou a agredir verbalmente a jornalista. Foram proferidos palavrões, foram feitos questionamentos sobre suposto caráter da jornalista e houve ao menos uma referência sexista à profissional", disse o sindicato. "O deputado ainda fez ameaças de processo judicial sem que sequer apontasse qualquer informação supostamente incorreta publicada pela jornalista."

Deputado tem de pedir desculpas, afirma sindicato. "Este sindicato ainda exige um pedido de desculpas do parlamentar Elmar Nascimento. O objetivo é que o episódio seja reparado o mais rapidamente possível e para ele nunca mais se repita."