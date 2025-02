'Em questão de segundos, caiu e explodiu, diz testemunha de queda de avião em SP

A queda de um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7, assustou moradores que passavam pelo local no momento do acidente.

"Eu estava de carro vindo pela Avenida Pompeia, em direção ao bairro de Santana, quando vi um vulto no ar. Meu companheiro ao lado disse que parecia ser um avião. Eu não acreditei, de início. Foi tão rápido. Em questão de segundos, caiu e explodiu", disse Reginaldo Barbosa Barreto, de 60 anos.

"Na minha opinião. O piloto estava tentando se salvar. A sorte que ele teve é que encontrou o semáforo fechado. Tentou pousar. Também procurou números menores de vítimas. Infelizmente, também bateu no ônibus, mas essa parte não cheguei a ver", acrescentou Barreto.

Mortos e feridos

Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais são de dois mortos e sete feridos. Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus e carros que estavam na via e pegaram fogo.

Os dois mortos, cujos corpos ficaram carbonizados, eram os ocupantes da aeronave. As identidades ainda não foram divulgadas. Seis feridos estavam no ponto de ônibus - entre eles, uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou - os sete tiveram ferimentos leves e foram atendidos.

O ônibus estava quase vazio na hora do acidente. A avenida, uma das mais movimentadas da região, permanece interditada.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, o avião caiu logo em seguida, às 7h20, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado. Tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.