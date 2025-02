É falsa imagem de mulher deportada com camisa 'Latinos for Trump'

Do UOL, no Rio

A imagem de uma mulher com as mãos algemadas sendo deportada cercada de policiais usando uma camisa "Latinos for Trump" tem indícios de ter sido criada com Inteligência Artificial. As mãos dela e dos agentes se fundem.

Além disso, os Estados Unidos não possuem força policial identificada como "Federal Police", como mostra a imagem. A polícia responsável pelas operações de deportação é da ICE (Immigration and Customs Enforcement's).

O que diz o post

A imagem mostra uma mulher algemada sendo levada por policiais à frente de um avião. Ela usa uma camisa em que se lê "Latinos for Trump", latinos por Trump, em tradução simples.

Outra imagem compartilhada nas redes sociais mostra um homem algemado acompanhado de agentes da ICE, polícia migratória dos EUA, com uma camisa com a mesma inscrição.

Por que é falso

É possível verificar que a imagem tem inconsistências típicas das criadas por IA generativa. As mãos da mulher algemada se fundem às mãos dos policiais. Este é um erro característico das IAs generativas, que têm dificuldade para reproduzir mãos.

Mãos da mulher algemada e dos agentes policiais se fundem na imagem; EUA não possuem força policial identificada como "Federal Police" Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução

EUA não têm polícia identificada como "Federal Police", como na imagem. A força de segurança que atua nas ações de deportações é a polícia da ICE (Immigration and Customs Enforcement's), do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário. Os policiais possuem a inscrição "Police ICE" nas costas. Confira abaixo em vídeo disponível no site da ICE (aqui):

Já a imagem que mostra um homem de capacete sendo detido foi alterada. Na foto original não há a inscrição "Latinos for Trump" na camisa do homem, e a polícia usa a identificação "Police HSI" (Homeland Security Investigations), e não "Police ICE" (confira aqui e aqui). A legenda das imagens indica que agentes da HSI prenderam supostos infratores de leis migratórias no Fresh Mark em Ohio, em junho de 2018 (aqui). Segundo registro da ação no site da ICE (aqui), 146 trabalhadores foram presos. A desinformação foi checada por serviços de verificação de fatos dos EUA, como Snopes (aqui), USA Today (aqui) e Reuters (aqui).

Foto original não tem inscrição na camisa do homem detido, e agentes usam uniforme com outra sigla Imagem: Reprodução/ICE

Conteúdo similar também foi verificado por Estadão Verifica, AFP, Aos Fatos e Lupa.

