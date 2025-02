Duas pessoas morrem em queda de avião em São Paulo

Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que caiu na manhã de hoje (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, em São Paulo, provocando a morte de duas pessoas. Outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h20. A aeronave caiu sobre um ônibus.

Causas serão investigadas

A assessoria do Aeroporto Campo de Marte informou que a aeronave era um avião bimotor de pequeno porte - King Air - que decolou nesta manhã do Campo de Marte, na capital paulista. "A torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, minutos após a decolagem", disse a assessoria.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionado para investigar as causas do acidente, de forma a prevenir novas ocorrências.

Em uma publicação nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, escreveu que as equipes do órgão "estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Avenida Marques de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência".

Em nota, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentou o acidente e informou que está disponibilizando "todas as estruturas de atendimento para socorro às vítimas".

"Funcionários da Defesa Civil e Samu, além de agentes de trânsito e do setor de transportes, estão no local, juntamente com homens do Corpo de Bombeiros, para atuar no resgate às vítimas", escreveu o prefeito.

ônibus

Por meio de nota, a SPTrans, que administra o transporte por ônibus na capital paulista, informou que o ônibus atingido na queda da aeronave operava a linha 8500/10, Terminal Pirituba/Metrô Barra Funda.

O veículo pertence à concessionária Santa Brígida. Como a área da queda do avião está isolada, 10 linhas de ônibus que operam por ali precisaram ser desviadas.

A Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) pede que as pessoas evitem circular pela região.

*Matéria alterada às 9h09 para acréscimo de informações.