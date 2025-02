O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7) trouxe despacho do presidente da República que concede aposentadoria a Mauro Vieira no cargo de ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores. A aposentadoria é válida a partir do dia 14 de fevereiro. Mauro Vieira segue ministro das Relações Exteriores.