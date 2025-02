Dona de escola é filmada agredindo crianças em Osasco; vídeo

Marina Rodrigues de Lima, diretora e proprietária da Escola de Educação Infantil Alegria de Saber, foi filmada agredindo alunos de dois e três anos da instituição, em Osasco.

O que aconteceu

Vídeo mostra diretora dando vários tapas em rosto de criança. Na gravação, um menino parece chorar e ser colocada em uma mesa separada dos colegas. Marina então se aproxima e pega a cabeça da criança, forçando-a a beber de uma caneca. Em seguida, bate várias vezes no rosto da criança.

Polícia investiga diretora por maus-tratos, lesão corporal e tortura. Em nota, a SSP afirmou que foi aberto um inquérito policial para investigar o caso, e que a autoridade policial vai analisar imagens de câmeras de segurança. A corporação não passou mais informações pelo caso "envolver menores de idade".

Vídeo foi gravado por ex-funcionária. Ingrid Oliveira, em entrevista à TV Globo, disse que percebeu aos poucos o comportamento agressivo da chefe e começou a gravar escondida. "Se fosse minha filha eu ia querer que me contasse, e foi isso que eu fiz", afirmou.

Mãe de aluno percebeu comportamento estranho de filho dentro de casa. Larissa Soares contou que o filho passou a replicar em casa o que a diretora fazia com ele na creche, além de apresentar sinais físicos das agressões. Ela ainda afirmou que vai mudar o filho de escola

Prefeito de Osasco cassou alvará de funcionamento de escola. Gerson Pessoa (Podemos) disse ter conversado com pais e funcionários da escola junto com membros do Conselho Tutelar. A Prefeitura ofereceu vagas na rede municipal para as crianças agredidas pela diretora.

O UOL tentou entrar em contato com a escola e com Marina Rodrigues Lima, mas não teve retorno. Este espaço segue aberto para manifestação.