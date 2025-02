'Difícil não pensar que poderia ter nos atingido', diz motorista sobre queda de avião em SP

O uruguaio Javier Felder, morador de São Paulo há seis anos, estava indo levar a filha à escola na manhã desta sexta-feira, 7, quando testemunhou a queda do avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Ele conta que a aeronave estava voando mais baixo do que o normal, aparentemente em busca de um local para pouso, quando colidiu com o solo e com a parte traseira de um ônibus que estava na via.

"Assim que ele colidiu, consegui ver a parte de trás do avião, nas cores branca e azul, mas (...) depois, a explosão aconteceu e não sobrou mais nada. Era um fogo muito alto, com muita fumaça", conta Felder, que estava do outro lado da avenida, a cerca de 50 metros do local do acidente. De acordo com ele, a situação gerou confusão no local, com pessoas gritando e veículos trafegando na contramão e de ré, na tentativa de se afastar do fogo.

"No lado oposto da avenida, onde eu estava, havia um ônibus seguindo em direção ao local do acidente. As pessoas batiam no vidro, desesperadas, pedindo para o motorista parar, enquanto pessoas do lado de fora gritavam, tentando alertar o motorista e pedindo para que ele abrisse as portas. Em seguida, todos desceram, assustados", relata.

Em relação ao ônibus atingido pela aeronave, Felder conta que era possível perceber o fogo na parte traseira e os vidros quebrados. Porém, até o momento em que permaneceu no local, os passageiros ainda não haviam descido, e o fogo não havia se alastrado pelo restante do ônibus, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

"Fiquei mais atento ao lado em que eu estava, porque o fogo já estava muito alto. Não consegui ver se todos conseguiram descer. Minha filha, que tem 10 anos, também estava muito assustada, chorando, pedindo para sairmos dali, perguntando sobre nossa casa - que também fica naquela região - e pedindo para que eu não a levasse para a escola ou para que a mãe fosse buscá-la mais cedo. Ela, inclusive, perguntou: 'Pai, você já tinha visto algo assim?', porque realmente mexeu bastante com ela", relata.

Felder, que é empresário, descreve a dificuldade que teve para continuar seu trajeto após o acidente. Ele explica que, devido à proximidade do fogo e ao bloqueio da avenida, precisou dirigir de ré por cerca de 30 a 40 metros, assim como outros carros que estavam no local. Ao tentar seguir por um caminho alternativo, passou por baixo do viaduto Pompeia antes de conseguir retornar à Marquês de São Vicente, já mais distante do fogo.

"Além da bagunça de carros, logo depois que o ônibus não atingido foi aberto, as pessoas desceram e ficaram na rua, filmando a cena. Isso causou um bloqueio grande. Era umas 7h30, mas fui chegar na escola da minha filha por volta das 8h, sendo que fica a cerca de 200 metros dali", relata.

Naquele momento, relembra, ainda não havia sinal de policiais ou bombeiros. "Fui ouvir (sirenes) uns 5 minutos depois que havia chegado na escola da minha filha", conta. "Ainda estou bem assustado e levei um tempo para acalmar minha filha. Como estávamos muito próximos dali, é impossível não pensar que eu e ela também poderíamos ter sido atingidos pela aeronave."

Avião caiu instantes depois da decolagem

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, o avião caiu logo em seguida, às 7h20, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado. O dois ocupantes da aeronave morreram.

Segundo o tenente da Polícia Militar Jefferson de Souza, um dos primeiros a chegar ao local, a informação é de que o avião seguia na direção da Avenida Marquês de São Vicente e começou a perder o controle na altura da esquina com a Avenida Nicolas Boer. O destino do voo era Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.