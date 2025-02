Dezenas de pessoas ficam doentes a bordo de cruzeiro da Royal Caribbean

(Reuters) - Cerca de 90 passageiros e tripulantes de um navio da Royal Caribbean no Golfo do México, adoeceram com problemas gastrointestinais que causaram diarreia e vômitos, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

O navio "Radiance of the Seas" partiu no sábado de Tampa, na Flórida, para um cruzeiro de sete dias pelo oeste caribenho, com previsão de paradas no México, em Honduras e Belize, de acordo com o website Cruisemapper.com. O surto de uma doença gastrointestinal foi relatado ao programa de saneamento de embarcações do CDC na terça-feira. A Royal Caribbean, que tem sede em Miami, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o tema. Cerca de 89 pessoas, ou 4% dos 2.164 passageiros do navio, adoeceram. Dois dos 910 membros da tripulação, também, segundo o CDC. A Royal Caribbean intensificou a limpeza do navio, coletou amostras de fezes para realizar testes e isolou os que adoeceram, afirmou o CDC. O navio deve retornar a Tampa no sábado, dia 8, segundo o Cruisemapper.com. O CDC afirmou que um norovírus, vírus altamente contagioso que causa vômito e diarreia, é geralmente a causa de problemas estomacais em cruzeiros.

Ainda não se sabe a causa do surto.

