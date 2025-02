Dezenas de países alertam que sanções de Trump ao TPI podem aumentar impunidade

NOVA YORK (Reuters) - Dezenas de países alertaram na sexta-feira que as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Tribunal Penal Internacional podem "aumentar o risco de impunidade para os crimes mais graves e ameaçar corroer o estado de direito internacional".

"As sanções prejudicariam gravemente todas as situações atualmente sob investigação, pois o Tribunal pode ter que fechar seus escritórios de campo", disseram os 79 países -- que representam cerca de dois terços dos membros do tribunal -- em um comunicado.

(Reportagem de Michelle Nichols)