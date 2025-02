Amor, luto, reviravoltas: o que achei do livro 'Depois daquele inverno'

A Brittainy Cherry é nome conhecido dos booktokers, comunidade que gosta de falar de livros no TikTok. Autora de romances com um toque de drama, seu último lançamento no Brasil, "Depois Daquele Inverno" (Record), segue a fórmula e encanta desde a primeira página.

Em entrevista para o UOL, ela mesma já explicou porque escolhe construir personagens com camadas e com arcos nada superficiais.

A profundidade de sentimentos é importante para meus personagens. O amor vem de todas as direções, não apenas do romântico. Quando os protagonistas vêm acompanhados dessas bagagens, me ajudam na criação de suas personalidades. Brittainy Cherry

Sobre o que é a história

Starlet perdeu a mãe muito nova e decidiu seguir os passos dela para honrá-la, tornando-se a filha perfeita. No dia de seu aniversário de 21 anos ela flagra seu namorado a traindo, e todo o plano que tinha de se casar, ter filhos e ser professora em um intervalo curto de tempo desmorona.

Para tirar o foco, decide fazer algo que nunca fez: viver uma noite de sexo com um desconhecido. O que ela não esperava era que seu caminho se cruzaria novamente com o de Milo, na sala de aula.

"Depois daquele inverno", Brittainy Cherry Imagem: Rafaela Polo/UOL

Milo, por sua vez, perdeu a mãe há um ano e está completamente sem rumo. Seu pai se entregou a bebida e ele, com 19 anos, ainda precisa terminar o ensino médio. O diretor, que é seu tio, determina que ele deve ter uma tutora. E, sim, é a Starlet.

O envolvimento dos dois começa em uma amizade e se torna um amor que os ajuda a preencher a dor da perda.

O que eu achei

Calma, eu sei o que você está pensando. Eu também tomei um susto quando percebi que ela era a professora dele. Fiquei desesperada para saber a idade do menino. E apesar de ambos serem adultos, não concordo com a decisão de viverem esse amor naquele momento — em que ainda estavam como professora e aluno.

A história é ótima, contagiante e envolvente. Nunca perdi ninguém tão próximo a mim, mas dá para sentir a dor dos personagens em cada página. É difícil não se emocionar e ter empatia pelo sofrimento deles.

Eu chorei, dei risada e vi um final feliz. Para mim, não há uma fórmula melhor.

