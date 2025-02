Definidos os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil masculina de futebol

? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 7, 2025

Este ano o regulamento do torneio prevê uma mudança relevante: o fim da vantagem do empate para o time visitante no tempo regulamentar. Sendo assim, em caso de igualdade, a classificação se dará após cobrança de pênaltis.

A Copa do Brasil reúne ao todo 92 clubes: além dos 80 times da primeira fase, outros 12 entrarão no torneio somente na terceira etapa, quando começam os jogos de ida e volta. Entre eles estão as equipes que disputam a Copa Libertadores (Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia); o Cruzeiro (nono colocado no Brasileirão); os campeões Santos (Série B), e Paysandu (Copa Verde); e o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste.

Antes do início do sorteio, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ressaltou que o torneio nacional adotará o protocolo da Fifa de combate ao racismo e aproveitou para revelar o valor da premiação.

"Em 2025, a Copa do Brasil terá novamente recorde de premiação, vai distribuir mais de R$ 500 milhões aos clubes participantes ao longo da competição. Os dois finalistas vão receber mais de R$ 110 milhões na grande decisão", destacou o dirigente.

O Cruzeiro detém o maior número de títulos - são ao todo seis - seguido por Grêmio e Flamengo - ambos com cinco troféus, sendo que o Rubro-Negro carioca é o atual campeão.

Confrontos da primeira fase

Grupo 1

ASA-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Grupo 2

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Boavista-RJ x CSA-AL

Grupo 3

União-MT x Vasco-RJ

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Grupo 4

Humaitá-AC x Operário-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Grupo 5

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Guarany-RS x Altos-PI

Grupo 6

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Grupo 7

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Grupo 8

Sergipe-SE x Ceará-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Grupo 9

Maringá-PR x Juventude-RS

União Tocantinópolis-TO x América-RN

Grupo 10

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

Grupo 11

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

Barcelona-BA x Athletic-MG

Grupo 12

Maranhão-MA x Vitória-BA

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

Grupo 13

Sousa-PB x Bragantino-SP

Oratório-AP x São José-RS

Grupo 14

Operário-MS x Criciúma-SC

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

Grupo 15

Cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Grupo 16

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Rio Branco VN-ES x Amazonas-AM

Grupo 17

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Independência-AC x Manaus-AM

Grupo 18

Trem-AP x Brusque-SC

Olaria-RJ x ABC-RN

Grupo 19

Águia de Marabá-PA x Fuminense-RJ

Dourados-MS x Caxias -RS

Grupo 20

Operário VG-MT x Sport-PE

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP