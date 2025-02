Coreia do Norte diz que suas armas nucleares não são "moeda de troca", diz mídia estatal

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte afirmou neste sábado (no horário local) que suas armas nucleares não existem para serem instrumentos de negociação, mas sim para uso em combate contra inimigos que ameacem o seu povo e a paz mundial, segundo a mídia estatal do país.

O comunicado ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter recebido nesta sexta-feira o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, na Casa Branca. Ambos expressaram seu compromisso de assegurar que a Coreia do Norte encerre seu programa de armas nucleares.

A KCNA não mencionou o encontro entre os líderes norte-americano e japonês, mas citou comentários de autoridades da Organização do Tratado to Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia que reiteraram pedidos para uma desnuclearização total da Coreia do Norte.

“Dizemos novamente e bem claro: nossas armas nucleares não são propaganda para ganhar o reconhecimento de alguém, e muito menos uma barganha a ser trocada por dinheiro”, disse a KCNA em um comunicado.

“Nossas forças nucleares são para uso em combate, para rapidamente eliminarem quaisquer tentativas pelas forças inimigas de infringir a soberania do nosso país e a segurança do nosso povo, e ameaçar a paz mundial”, concluiu.

(Reportagem de Jack Kim)