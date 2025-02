Cocamar vai investir R$ 750 milhões em nova esmagadora em Maringá

São Paulo, 7 - A Cocamar Cooperativa Agroindustrial anunciou investimento de R$ 750 milhões para construção de uma esmagadora de soja em Maringá (PR). O projeto, que deve ser concluído em 2027, terá capacidade de processamento de 5 mil toneladas por dia, um aumento de 70% na capacidade atual de processamento da cooperativa.A nova unidade vai aumentar a capacidade de processamento de farelo de soja dos atuais 740 mil para 1,8 milhão de toneladas por ano. A produção de óleo de soja também crescerá, passando de 200 mil para 500 mil toneladas anuais.O presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, justificou o investimento pelo aumento no recebimento de soja dos cooperados. "Nos últimos cinco anos, chegamos a um total de 2,5 milhões de toneladas por ano. No entanto, hoje, só temos estrutura instalada para processar cerca de 1 milhão de toneladas", disse em nota.O empreendimento será incluso no programa de incentivos fiscais Paraná Competitivo, do governo do Estado. Em comunicado, o presidente da Cocamar, Divanir Higino, disse que o programa terá impacto de R$ 400 milhões no projeto, via postergação de impostos. O restante do investimento será financiado pela Finep e outras instituições bancárias.A nova planta industrial será construída em área de 70 mil metros quadrados e deve gerar 1,5 mil empregos durante os dois anos de obras. Depois de pronta, serão cerca de 300 postos de trabalho permanentes.A cooperativa informou que a unidade será totalmente automatizada e terá sistemas computadorizados, com tecnologias como descascamento a morno e extrator de alta eficiência. A estrutura permitirá a produção de farelo hipro (48% de proteína), além do farelo de soja tradicional (46% de proteína).A Cocamar tem atualmente 116 unidades operacionais distribuídas em cinco Estados - Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás - e conta com 20 mil produtores cooperados. A cooperativa já concluiu recentemente a ampliação de sua capacidade estática de armazenagem de grãos para 2,7 milhões de toneladas.