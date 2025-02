Cobradora de ônibus atingido por avião em SP: 'Só quero dormir e esquecer'

A cobradora Janair da Silva Oliveira, que estava no ônibus atingido pelo avião de pequeno porte que caiu na zona oeste de São Paulo, nesta sexta-feira, 7, conta que ajudou os passageiros a deixar o veículo após o acidente.

"Agradeço a Deus por ter conseguido da melhor maneira, com as minhas limitações, fazer o correto e o que estava nas minhas condições", diz a funcionária da concessionária Santa Brígida.

Janair, de 47 anos - 16 deles na concessionária - , usou o termo "limitações" porque ela é uma pessoa com deficiência física.

Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, perto da Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas.

Os corpos do advogado Márcio Louzada Carpena, 49 anos, e do piloto Gustavo Medeiros foram encontrados carbonizados dentro da aeronave.

Às pessoas mais próximas, Janair afirmou que "só queria dormir e esquecer o que aconteceu hoje". "Não estou com condições assim, boas psicologicamente, para estar falando com a imprensa ou qualquer coisa, mas estou me resguardando para que todos fiquem bem".

Ela mostrou preocupação com o abalo emocional do motorista Laurenilton Azevedo Andrade e com o estado de saúde dos passageiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os passageiros feridos foram atendidos, medicados e liberados. "Estou em casa tentando entender o que aconteceu ali".

Os passageiros tiveram ferimentos. Eles não se queimaram porque o incêndio se alastrou pelo ônibus de forma lenta e foi extinto com menos de dez minutos.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15, com destino à capital gaúcha. A queda ocorreu logo em seguida, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado.

A queda ocorreu nas proximidades dos Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), o ônibus de prefixo 1 1732, atingido na queda do avião, operava pela linha 8500/10 (Pirituba - Barra Funda).