43,8ºC no RS ficou 'longe': qual o recorde de calor registrado no Brasil?

A cidade de Quaraí (RS), na fronteira com o Uruguai, bateu o recorde de calor histórico no estado, e de maior temperatura no Brasil neste ano: foram 43,8ºC no dia 4 de fevereiro, a maior já registrada desde o início das medições regulares pelo Inmet.

O recorde anterior no Rio Grande do Sul era de 27 de fevereiro de 2022, quando os termômetros da cidade de Uruguaiana chegaram em 42,9ºC. Já em 2025, o recorde também era de Quaraí, no dia anterior, com 42,5ºC.

Segundo o Inmet, a maior temperatura já registrada no Brasil, desde o início da série histórica, foi 44,8ºC em Araçuaí (MG) em 19 de novembro de 2023. E a temperatura registrada na última terça sequer entrou no top 10.

Veja o ranking