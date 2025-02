Centenas de palestinos comparecem a enterro de comandante militar do Hamas em Gaza

Centenas de palestinos assistiram nesta sexta-feira (7), em um campo de refugiados da Faixa de Gaza, ao funeral de Marwan Issa, o número 2 do braço armado do Hamas, morto por Israel.

Muitos combatentes do braço militar do Hamas, as Brigadas Ezzedine al Qassam, com os rostos cobertos e fuzis nos ombros, participaram do cortejo nas estreitas ruas do campo de Bureij, no centro do território palestino.

Em março de 2024, o Exército israelense afirmou que tinha eliminado Issa em um bombardeio. O Hamas confirmou seu falecimento apenas em 30 de janeiro, após o início da trégua.

O caixão com os restos de Issa, coberto com a bandeira palestina e com o estandarte verde do Hamas, foi carregado pelos milicianos.

"Não pensem que a resistência acabou com o assassinato do grande líder Marwan Issa", declarou um combatente da Jihad Islâmica, um movimento aliado do Hamas cujos membros compareceram ao funeral.

Israel acusa Issa de ser um dos mentores do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

