Calor recorde e supercélula de temporal: confira a variação climática no Rio Grande do Sul

Após dias de calor recorde, o Rio Grande do Sul enfrenta desde quarta-feira, 5, temporais que já deixaram desalojados e causaram muitos transtornos. A chuva ocorreu depois que uma supercélula de chuva foi registrada passando pelo Uruguai em direção ao estado gaúcho.

Os primeiros temporais atingiram o Estado no final da tarde e na noite de quarta-feira, afetando municípios do sul gaúcho. Cerrito, com menos de 6 mil habitantes, foi uma das cidades mais afetadas. Segundo a Defesa Civil municipal, pelo menos 20 famílias tiveram suas casas danificadas e precisaram de auxílio. A força do vento derrubou postes, deixando vários pontos da cidade às escuras. Nesta quinta-feira, 6, a Defesa Civil estadual iniciou um levantamento dos estragos.

No final da tarde desta quinta-feira, outra tempestade atingiu municípios gaúchos, desta vez na parte norte do Estado. Senador Salgado Filho e Caibaté foram duas das cidades atingidas, inclusive com granizo. Até a noite desta quinta-feira não havia um balanço dos estragos causados por essa chuva mais recente.

Na quarta-feira, uma supercélula de temporal foi registrada passando pelo município uruguaio de Cerro Chato, a cerca de 200 km de Chuí, no Rio Grande do Sul. Tratava-se de um prenúncio da chuva que chegaria ao sul do estado gaúcho horas mais tarde.

Apesar da chuva, o calor deve continuar no Rio Grande do Sul pelo menos até segunda-feira, 10. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê temperaturas acima dos 40 °C no estado até lá.