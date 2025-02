Bélgica: guerra de gangues gera tiroteios no metrô, morte e deixa marca de bala em quarto de criança

Um homem morreu na noite de quinta-feira (6) em ume troca de tiros associada ao tráfico de drogas, no bairro popular de Peterbos, no município de Anderlecht, na região de Bruxelas. Segundo o prefeito da cidade, Fabrice Cumps, este é o terceiro tiroteio na capital belga em três dias. A cidade tem vários pontos de venda de entorpecentes identificados pelas autoridades.

Em entrevista ao canal belga RTBF, Cumps denunciou "uma guerra de gangues pelo controle dos territórios" do tráfico em seu município e pediu reforço policial.

De acordo com os primeiros elementos da investigação que vazaram para a imprensa, o tiroteio em Peterbos "é um acerto de contas", em represália às trocas de tiros dos últimos dois dias perto da estação de metrô Clemenceau, no mesmo município.

Na quarta-feira, as imagens registradas pelas câmeras da estação de metrô que circularam nas redes sociais mostram dois homens com fuzis atirando, antes de fugir para o subsolo da estação.

Os dois suspeitos ainda estão sendo procurados e agiram no meio de moradores que estavam no metrô. Um buraco de bala foi encontrado na parede do quarto de uma criança em uma rua próxima após os tiros, o que chocou a opinião pública.

"Uma família acordou de manhã com o impacto de uma bala no quarto de uma criança. Quantas mortes serão necessárias para que tenhamos uma reação proporcional à gravidade da situação?" disse o promotor de Bruxelas, Julien Moinil, à RTBF.

Em um dos tiroteios na quinta-feira, uma pessoa foi baleada na perna. De acordo com o Ministério Público, nenhum suspeito foi preso até agora.

Gangues de Marselha teriam se infiltrado na cidade

Nos últimos meses, a violência cresceu nos bairros residenciais de Bruxelas, até agora poupados pela violência. No ano passado, o Ministério da Justiça denunciou uma "infiltração de clãs de Marselha" na Bélgica, de acordo com uma reportagem publicada pelo canal francês France 24.

Os tiroteios acontecem poucos dias após a posse do novo governo do premiê Bart De Wever, nesta segunda-feira (3). O novo ministro do Interior, Bernard Quintin, prometeu que o governo terá "tolerância zero diante de qualquer forma de crime" e que vai reforçar a segurança nas estações de metrô.

Mas a situação orçamentária dificulta a situação. "Não há reforços possíveis, todos os policiais já estão ocupados", disse uma fonte próxima ao caso.

A coalizão liderada pelo conservador flamengo Bart De Wever pretende fundir as zonas policiais da capital para torná-las mais eficientes, mas o projeto é rejeitado pelos prefeitos. Eles defendem um sistema de comando único que autorize a fusão das diferentes polícias em situações de emergência.

Em 2024, houve nove mortes e 48 feridos nos 92 tiroteios relacionados a drogas em Bruxelas, de acordo com a Polícia Federal.

Nos últimos anos, a guerra do tráfico se expandiu na capital belga e em Antuérpia, situada no norte do país. O porto da cidade é uma das principais porta de entrada da cocaína no continente europeu.

(Com informações da AFP)