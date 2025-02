BCE ainda precisa fazer vários cortes nos juros antes de atingir nível "neutro", aponta estudo

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu ainda pode estar a vários cortes nas taxas de juros do nível em que deixa de conter o crescimento econômico, afirmou em um artigo na sexta-feira, embora tenha minimizado a importância da última estimativa.

O nível neutro ou natural para a taxa de depósito, que não estimula nem restringe o crescimento, é visto agora entre 1,75% e 2,25%, disse o banco em um artigo do Boletim Econômico, argumentando que esse nível não mudou significativamente nos últimos anos.

O valor, abaixo da faixa de 1,75% a 2,5% oferecida pela presidente do BCE, Christine Lagarde, em dezembro, provavelmente alimentará a especulação de que mais cortes nas taxas estão por vir, dado o fraco crescimento econômico que deve pesar sobre a inflação e permitir que o BCE volte à sua meta de 2% após quatro anos superando-a.

No entanto, o BCE também se esforçou para minimizar a importância da nova estimativa, argumentando que ela não era útil para a definição de políticas, uma vez que o neutro não podia ser medido com precisão e os modelos apresentavam um "grau muito alto" de incerteza.

"As incertezas inerentes, bem como as deficiências conceituais, limitam a utilidade das estimativas da taxa natural disponíveis para a condução da política monetária em tempo real", disse o BCE.

A taxa neutra tem estado em foco nos últimos meses depois que vários formuladores de políticas disseram que esse seria o próximo objetivo e o BCE eliminou uma referência à manutenção de uma política "suficientemente restritiva".

A nova estimativa sugere que a taxa de depósito do BCE, atualmente em 2,75%, precisaria de mais dois cortes antes de atingir o limite superior do intervalo estimado.

Isso já é bem esperado, pois os investidores veem entre três ou quatro outros cortes nas taxas este ano, uma vez que o banco está cada vez mais preocupado com o crescimento anêmico.

O documento também argumentou que esse nível neutro, chamado de "r*" na linguagem do banco central, não mudou significativamente desde a pandemia, apesar de algumas estimativas em contrário.

"Após um modesto aumento pós-pandemia, o intervalo atualizado de estimativas pontuais da taxa de juros natural real para a área do euro permaneceu praticamente inalterado desde o final de 2023 e é consistente com as estimativas documentadas", acrescentou o BCE.

Embora alguns formuladores de políticas tenham sugerido seus próprios intervalos para a taxa neutra como possíveis guias de política, outros, particularmente no Conselho do BCE, têm minimizado qualquer valor.

"A taxa neutra é um conceito analítico muito poderoso, mas não muito útil para definir a política monetária, dada a incerteza embutida", disse Piero Cipollone, membro da diretoria do BCE, esta semana.

Philip Lane, economista-chefe do BCE, argumentou, entretanto, que uma série de fatores determinava o grau de restrição da política e que esses fatores não podem ser expressos por um único indicador.

(Reportagem de Balazs Koranyi)