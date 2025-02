BC informa instabilidade no Pix por problemas na rede do SFN; situação retorna à normalidade

O Banco Central informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que instabilidades no sistema Pix registradas por algumas instituições nesta sexta-feira, 7, foram provocadas por problemas na rede do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ao acessar sistemas da autoridade monetária. A situação já está retornando à normalidade.

"Os sistemas do BC funcionam normalmente. Alguns participantes enfrentaram dificuldades de acesso aos sistemas do BC por conta de problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional. Os planos de contingência de rede foram acionados. A situação já está retornando à normalidade", informou o BC.