B3 deve lançar em até três meses plataforma global para investidores estrangeiros

A B3 deve lançar em até três meses uma plataforma para dar acesso a investidores estrangeiros a instrumentos negociados em bolsa, no mercado de ações e derivativos. Neste momento, a B3 está em conversa com corretoras globais, inclusive na Ásia, para trazer investidores do exterior para investir na bolsa brasileira.

As conversas mais avançadas acontecem com a corretora norte-americana Interactive Brokers.

"Queremos atrair cada vez mais investidores institucionais e pessoas físicas para a bolsa", disse o presidente da B3, Gilson Finkelsztain em almoço com a imprensa em São Paulo.

Finkelsztain explicou que a Interactive Brokers tem 4 milhões de investidores globais com um ticket médio de US$ 500 mil investidos. "um investidor muito sofisticado, que tem globalidade", afirmou.