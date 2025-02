Avião de pequeno porte com 10 pessoas a bordo desaparece no Alasca

Um avião da Bering Air, com dez pessoas a bordo, desapareceu no Alasca enquanto realizava um voo entre Unalakleet e Nome, conforme informações do Departamento de Segurança Pública do Alasca divulgadas na quinta-feira (6).

O que aconteceu

A aeronave desaparecida é um Cessna Caravan turboélice. O avião transportava nove passageiros e um piloto quando perdeu contato durante a trajetória.

Equipes de resgate estão em busca do avião. As autoridades também tentam localizar as últimas coordenadas da aeronave para auxiliar nas buscas.

O Alasca apresenta desafios para a aviação devido ao seu terreno montanhoso e clima severo. Muitas comunidades não são acessíveis por estradas, tornando os pequenos aviões essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias.

A Bering Air é uma companhia aérea regional no Alasca. A empresa opera cerca de 39 aeronaves, incluindo aviões e helicópteros, segundo o FlightRadar24.

A última posição do avião foi registrada sobre a água. O rastreamento foi feito 38 minutos após a decolagem de Unalakleet às 14h38 de quinta-feira no horário local (20h38 no horário de Brasília), para um voo que normalmente dura menos de uma hora.

O Alasca tem uma alta incidência de acidentes aéreos em comparação com outros estados dos EUA. Isso se deve às condições geográficas e climáticas adversas da região, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA.

Bering Air ainda não se pronunciou sobre o desaparecimento. A companhia aérea não respondeu aos pedidos de comentário feitos pela agência Reuters.

Com Reuters.