Duas pessoas morrem em queda de avião em avenida movimentada de São Paulo, diz Corpo de Bombeiros

SÃO PAULO (Reuters) -Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nesta sexta-feira na queda de uma aeronave de pequeno porte na avenida Marquês de São Vicente, uma movimentada via na zona oeste de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros paulista.

Segundo a corporação, dois corpos carbonizados foram encontrados na fuselagem da aeronave. O avião atingiu indiretamente um ônibus e uma mulher que estava no coletivo foi socorrida. Um motociclista que passava pelo local também foi atingido por uma peça de aeronave e foi atendido pelos bombeiros. As duas vítimas feridas foram levadas a uma unidade de pronto atendimento, disseram os bombeiros.

A queda da aeronave provocou um incêndio que foi debelado pelos bombeiros, acrescentou a corporação.

As primeiras informações eram de que a aeronave havia decolado com duas pessoas a bordo.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foram acionados para iniciar as investigações sobre as causas do acidente.

De acordo com a FAB, a aeronave envolvida no acidente tem o prefixo PS-FEM. Segundo o site FlightRadar, trata-se de um avião modelo Beech F90 King Air.

Segundo informações de veículos de imprensa, a aeronave havia decolado minutos antes da queda do aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

(Por Eduardo SimõesEdição de Tatiana Ramil)