Avião caiu próximo aos CTs de São Paulo e Palmeiras e marginal Tietê

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (7) na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. Ao menos duas pessoas morreram. O local fica próximo a pontos importantes da capital paulista, como a Marginal Tietê e o Allianz Parque.

Onde foi a queda

Na avenida Marquês de São Vicente, altura do número 1874, importante via da zona oeste de São Paulo. Ela fica próxima a avenida Nicolas Boer, que cruza a Marginal Tietê em direção a zona norte. Pelo menos 20 linhas de ônibus municipais e intermunicipais passam no local.

Próximo ao CT do São Paulo e do Palmeiras. O avião caiu na mesma avenida que abriga os centros de treinamento de dois dos maiores times da capital paulista —a cerca de 450 metros do espaço do tricolor e 350 metros do alviverde. O Allianz Parque fica a cerca de 1,6 km. Os shoppings Bourbon e West Plaza também estão localizados na região.

Estação Barra Funda. A avenida Marquês de São Vicente fica bem próxima a estação Barra Funda do Metrô e da CPTM, onde milhares de pessoas passam diariamente se locomovendo entre São Paulo e cidades da região metropolitana, como Osasco e Barueri. A estação fica ao lado do Memorial da América Latina, espaço cultural importante do município.

Marginal Tietê. A avenida é paralela a Marginal Tietê, que cruza a cidade de leste a oeste. Do outro lado da ponte, na mesma altura do acidente, fica o Centro de Tradições Nordestinas, espaço que celebra a cultura e culinária dos estados do nordeste do Brasil.