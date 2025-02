Avião cai na Barra Funda: destroços são removidos e via é liberada em SP

Os destroços do avião de pequeno porte que caiu na manhã desta sexta-feira (7) na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, foram removidos da via no início da tarde e via foi liberada por volta de 15h. Um empresário gaúcho e o piloto do avião morreram, e seis pessoas ficaram feridas no entorno.

Veja mais fotos do acidente no UOL Flash.

O que aconteceu

Avenida Marquês de São Vicente, na esquina com a av. Pompeia, foi liberada mais de 8 horas após o acidente. Acidente foi na zona oeste de São Paulo, muito próximo da marginal Tietê, do Allianz Parque e dos CTs do São Paulo e do Palmeiras.

Aeronave foi retirada do local por uma equipe do Cenipa. Destroços são retirados da avenida com a ajuda de um guincho. Técnicos precisaram cortar partes do avião.

O ônibus atingido pelo avião também foi retirado do local pela Prefeitura de São Paulo às 13h49. Coletivo estava parado no ponto para embarque e desembarque de passageiros quando o avião bateu nele.

Um caminhão da limpeza urbana também foi ao local. Funcionários da prefeitura explicaram ao UOL que as equipes vão trabalhar na retirada de estilhaços de perto do ponto de ônibus. O reparo da parada será feito no turno da noite, mas a expectativa é de que os passageiros voltem a embarcar e desembarcar no local assim que a via seja liberada.

Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos

Aeronave caiu por volta das 7h20, na altura do condomínio Jardim das Perdizes, após decolar do Campo de Marte. Ela arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros. O veículo da linha 8500 Terminal Pirituba-Terminal Barra Funda estava a 5 km do aeroporto.

Avião iria para Porto Alegre. A aeronave de matrícula PSFEM tinha capacidade para oito pessoas. O aeroporto informou que perdeu contato com a aeronave por volta de 7h16, "minutos após a decolagem".

Vítima era o dono da aeronave, o empresário e advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. A morte dele foi confirmada pela OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul). A identidade do piloto, Gustavo Medeiros, foi confirmada ao UOL por um amigo e sócio de Márcio. Márcio chegou a postar imagens do avião em seu Instagram minutos antes da queda.

Aeronave era um King Air e tinha apenas duas pessoas estavam a bordo. O avião matrícula PSFEM foi fabricado em 1981 e transferido de dono em dezembro de 2024. Ele pertencia a empresa Máxima Inteligência Operações e Empreendimentos, de Porto Alegre, e segundo o sistema da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), estava em situação normal.

Testemunha relatou que o piloto tentou pousar a aeronave. Segundo o personal trainer Adriano Molina, o avião se arrastou pela avenida até se chocar com a traseira do ônibus e explodir. Ele disse que viu alguns passageiros saindo do ônibus pela porta da frente.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), nesta fase são "utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação".