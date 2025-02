Avião cai em avenida movimentada de São Paulo - Aeronave de pequeno porte cai após a decolagem e colide com automóveis e um ônibus, que ficou destruído. Acidente deixa ao menos dois mortos e dois feridos.Um avião de pequeno porte caiu em uma avenida movimentada na zona leste de São Paulo, no bairro Barra Funda, por volta das 7h20 desta sexta-feira (07/02). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou ao menos dois mortos e dois feridos.

O avião, um modelo King Air F90, com capacidade para oito pessoas, atingiu veículos que passavam na avenida Marquês de São Vicente e um ônibus de transporte público municipal, que pegou fogo e ficou completamente destruído. Duas pessoas estavam na aeronave no momento da queda.

O Corpo de Bombeiros informou que dois corpos carbonizados foram encontrados dentro do avião e que não havia passageiros no ônibus atingido. Ficaram feridos no incidente o motorista do ônibus e um motociclista que trafegava pela avenida e foi atingido por destroços. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Testemunhas contam que a aeronave aparentemente tentou fazer um pouso de emergência na avenida. Segundo informações divulgadas pela Rede Globo, o avião decolou do Campo de Marte em torno das 7h15, e tinha como destino Porto Alegre.

Testemunhas relatam ter ouvido uma explosão no momento do acidente, e uma grande nuvem de fumaça podia ser vista à distância.

A polícia e a Aeronáutica vão investigar as causas e responsabilidades pela queda da aeronave.

Mais informações em instantes...

rc/cn (ots)