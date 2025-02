Avião cai em avenida em São Paulo e deixa dois mortos e seis feridos

Um avião de pequeno porte caiu em uma grande avenida na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (7) e explodiu após atingir um ônibus, deixando dois mortos e seis feridos, segundo as autoridades.

O avião caiu na zona oeste da cidade por volta das 07h20, horário local.

A aeronave havia decolado minutos antes do pequeno aeroporto Campo de Marte, para voos domésticos, com destino a Porto Alegre.

Após tocar o solo, se deslocou por centenas de metros e explodiu. O piloto e o dono do avião, os únicos ocupantes, morreram "carbonizados", disse o comandante dos bombeiros de São Paulo, Ronaldo Melo, aos repórteres.

Antes de explodir, atingiu um ônibus urbano que circulava pela avenida, que estava muito movimentada naquele horário, e o veículo também pegou fogo.

Seis pessoas ficaram feridas, "a princípio sem maior gravidade", disse Melo.

Os passageiros conseguiram sair do ônibus, alguns com "contusões". Além disso, um motociclista que passava perto caiu e também recedeu atendimento médico.

Os bombeiros controlaram o fogo rapidamente.

Imagens transmitidas pela imprensa local mostravam uma grande coluna de fumaça subindo da aeronave em chamas.

Em um dos vídeos, é possível ver o momento exato em que a aeronave cai na rua, em frente a dezenas de automóveis que esperavam o sinal verde do semáforo.

O avião era do modelo King Air F90, com capacidade para oito pessoas, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Especialistas do Cenipa enviados ao local trabalhavam para recuperar elementos dos destroços do avião carbonizado para determinar a causa do acidente, confirmaram jornalistas da AFP.

Estão "tirando fotografias, entrevistando as pessoas que visualizaram a queda da aeronave", disse Melo.

Ainda não está claro se o avião tentou um pouso de emergência ou se caiu sobre a avenida, acrescentou.

Adriano Rolim, um personal trainer que estava por perto, viu o avião perder altitude.

"Ele bateu na traseira do ônibus e acabou explodindo. O impacto foi muito grande, muito assustador", contou ao G1, com nervosismo.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse ao X que a rápida resposta dos bombeiros, que apagaram as chamas "em poucos minutos", evitou que "a tragédia fosse ainda maior".

O Brasil sofreu vários acidentes com aeronaves de pequeno porte nos últimos meses.

Segundo estatísticas do Cenipa, houve 20 acidentes aéreos em janeiro, resultando em oito mortes. São principalmente aeronaves agrícolas e aviões privados.

Em 2024, o país registrou o maior número de acidentes aéreos dos últimos 10 anos, com 175 acidentes, 44 deles com vítimas fatais.

Em agosto passado, o Brasil sofreu sua pior tragédia aérea em 17 anos, quando um avião bimotor com 62 pessoas a bordo caiu em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo. Não houve sobreviventes.

