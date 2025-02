Argentina vence Uruguai e lidera Sul-Americano Sub-20 junto com Brasil

A Argentina venceu o Uruguai nesta sexta-feira (7) por 4 a 3, em duelo válido pela segunda rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, com dois gols de Claudio 'El Diablito' Echeverri e Maher Carrizo.

Dirigida por Diego Placente, a seleção 'albiceleste' chagou a abrir 3 a 0 no placar, mas terminou ganhando tempo em uma partida emocionante que a deixa junto do Brasil no topo da tabela do hexagonal final do torneio, disputado na Venezuela e que concede quatro vagas ao Mundial da categoria.

Echeverri marcou seus gols nos minutos 38 e nos acréscimos do primeiro tempo (45+3), com assistências, em ambos os casos, de Carrizo, que depois marcaria os seus na segunda etapa, aos 52 e 69 minutos.

Joaquin Lavega, aos 60 e 75 minutos, e Esteban Crucci, aos 87, balançaram as redes pelo Uruguai.

Carrizo foi decisivo após entrar no campo do estádio Brígido Iriarte, em Caracas, como alternativa de emergência, após lesão de Agustín Ruberto, que precisou sair de campo de maca aos 18 minutos.

Mais cedo, na primeira partida da rodada em Caracas, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de cabeça do zagueiro Iago aos 6 minutos de jogo.

Brasil e Argentina lideram a disputa com seis pontos cada um, seguidos pela Colômbia, com três. Uruguai, Paraguai e Chile ainda não pontuaram.

A rodada será concluída nesta sexta com o duelo entre Paraguai e Chile, que começou às 22h (de Brasília).

