É falso que Drauzio Varella esteja recomendando emagrecedor; vídeo usa IA

É falso que o médico Drauzio Varella esteja fazendo propaganda de um produto de emagrecimento chamado "Detox Oriental".

Um vídeo do médico foi manipulado por uma ferramenta de inteligência artificial e o produto não possui registro na Anvisa. Drauzio Varella esclareceu que não faz qualquer propaganda de medicamentos ou de tratamentos.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Uma publicação no Facebook traz a seguinte mensagem: "Fim dos golpistas. Dr Drauzio desabafa. Descubra toda a verdade sobre o Detox Oriental". Duas embalagens do produto, anunciado como um emagrecedor, ilustram o texto.

A seguir, há um vídeo com o doutor Drauzio Varella supostamente anunciando o produto. "Chega de golpes usando a minha imagem. Gente, eu já sei que vocês já viram diversas promoções do Detox Oriental, mas estou passando aqui para avisar que essas promoções são falsas. Golpistas vêm usando o nome do nosso produto e aplicando golpes, onde mandam produtos com cápsulas de farinha, mas agora acabou", diz.

Na parte final do vídeo, uma pessoa abre uma caixa com três frascos do Detox Oriental. A voz de uma mulher afirma que o produto "veio do jeitinho que eu pedi" e que agora "bora emagrecer".

Por que é falso

Voz de Drauzio Varella foi alterada por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, ferramenta especializada na identificação de conteúdos manipulados digitalmente. O aplicativo apontou uma possibilidade de 98,6% de o vídeo ter sido adulterado por inteligência artificial (veja abaixo).

Imagem: Reprodução

Em vídeo original, doutor explica o que são devaneios excessivos. Em uma busca no canal oficial de Drauzio Varella no YouTube (aqui), é possível chegar até o vídeo original, publicado no dia 20 de janeiro. Nele, o médico fala sobre devaneios excessivos, o que pode desencadeá-los e como eles podem atrapalhar a vida pessoal (aqui e abaixo). Em nenhum momento ele fala sobre o Detox Oriental.

Produto anunciado não possui registro na Anvisa. Uma consulta no site da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) indica que o Detox Oriental não possui registro no órgão regulador (aqui e abaixo), diferentemente do que é dito no anúncio enganoso.

Imagem: Reprodução

Drauzio Varella alertou para golpes usando o nome dele. Em seu portal oficial (aqui), o médico ressaltou que não faz qualquer tipo de anúncio de remédios ou de tratamentos: "Os golpes na internet estão se espalhando cada vez mais. Anúncios de remédios ou tratamentos milagrosos utilizam a imagem do dr. Drauzio Varella para vender produtos inúteis e que podem até fazer mal para a sua saúde. Eles utilizam imagens, trechos de entrevista e até inteligência artificial. Mas fique atento(a): Drauzio não faz propaganda de remédios ou tratamentos. Se vir alguma propaganda com a imagem dele, denuncie!" (aqui e abaixo).

Médico já teve nome associado a outros anúncios enganosos. Esta não é a primeira vez na qual a imagem de Drauzio Varella é usada em propagandas falsas de medicamentos ou tratamentos. Já houve casos de um outro emagrecedor (aqui), um produto que prometia curar diabetes (aqui), um medidor de glicose a laser (aqui), um suplemento para ejaculação precoce (aqui), um tratamento natural para "desinchar" a próstata (aqui), uma espécie de "Viagra natural" (aqui) e uma receita de suco de beterraba com supostos benefícios para a saúde (aqui). Todos foram desmentidos por agências de checagens.

Drauzio Varella moveu ação contra a Meta. Em entrevista ao programa Alt Tabet, do Canal UOL, o médico contou que entrou na Justiça contra a Meta, empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, pelo uso indevido de sua imagem. "São quadrilhas de falsários, estelionatários, que usam o meu nome para fazer negócios, para enganar os ingênuos. Eles pegam [a imagem de] uma pessoa conhecida e vendem o que a gente nem sabe o que é. As pessoas, por ingenuidade, despreparo, se deixam ser enganadas", disse (aqui).

Detox Oriental não se manifestou sobre o caso. O UOL Confere entrou em contato com a página responsável pelo anúncio do produto emagrecedor, mas não obteve retorno. A reportagem será atualizada caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no Facebook tinha mais de 9,7 mil visualizações até a tarde desta sexta (7).

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news