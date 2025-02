Antes de encarar playoff da Champions, PSG goleia Monaco no Francês

O Paris Saint-Germain comemorou a renovação de contrato do técnico Luis Enrique com uma goleada sobre o Monaco por 4 a 1 nesta sexta-feira (7), no jogo que abriu a 21ª rodada do Campeonato Francês, a quatro dias do jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o PSG abre provisoriamente 13 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º), que joga no domingo contra o Angers (12º).

Já o Monaco, que também joga no mata-mata da Champions, contra o Benfica, continua em terceiro com 37 pontos, mas pode cair na tabela dependendo dos demais resultados do fim de semana.

Antes do jogo, o clube parisiense anunciou a renovação do contrato de Luis Enrique até 2027. Também renovaram, até 2029, os jogadores Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha, que abriu o placar contra os monegascos logo aos seis minutos.

Mas o Monaco igualou pouco depois, com o volante suíço Denis Zakaria (17'), e o empate se manteve até o intervalo.

No segundo tempo, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, principal contratação da equipe para o restante da temporada, marcou seu primeiro gol com a camisa do PSG (54') e o atacante Ousmane Dembélé fez mais dois para selar a goleada, (57' e 90').

"Queria que meu primeiro gol viesse logo. Preciso continuar trabalhando duro para ajudar esse time incrível. Todos me tratam muito bem, estou muito feliz", declarou Kvaratskhelia após a partida.

Na próxima terça-feira, o time parisiense fará o jogo de ida do playoff da Champions contra o Brest, que entrou em campo mais cedo e bateu o Nantes (14º) fora de casa por 2 a 0.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nantes - Brest 0 - 2

PSG - Monaco 4 - 1

- Sábado:

(13h00) Nice - Lens

(15h00) Lille - Le Havre

(17h05) Saint-Etienne - Rennes

- Domingo:

(11h00) Lyon - Reims

(13h15) Auxerre - Toulouse

Strasbourg - Montpellier

(16h45) Angers - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 53 21 16 5 0 58 20 38

2. Olympique de Marselha 40 20 12 4 4 43 25 18

3. Monaco 37 21 11 4 6 37 28 9

4. Lille 35 20 9 8 3 33 20 13

5. Nice 34 20 9 7 4 39 26 13

6. Lens 33 20 9 6 5 25 18 7

7. Brest 31 21 10 1 10 33 36 -3

8. Lyon 30 20 8 6 6 32 26 6

9. Strasbourg 27 20 7 6 7 33 32 1

10. Toulouse 26 20 7 5 8 21 22 -1

11. Auxerre 23 20 6 5 9 27 33 -6

12. Angers 23 20 6 5 9 22 29 -7

13. Reims 22 20 5 7 8 26 29 -3

14. Nantes 21 21 4 9 8 24 32 -8

15. Rennes 20 20 6 2 12 27 30 -3

16. Saint-Etienne 18 20 5 3 12 19 43 -24

17. Montpellier 15 20 4 3 13 20 46 -26

18. Le Havre 14 20 4 2 14 15 39 -24

pm/gfe/cb/am

© Agence France-Presse