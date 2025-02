ANP: Preço médio do litro de diesel S10 subiu 4,2%, para R$ 6,44

O preço médio do litro do diesel S10 nos postos de abastecimento do País ficou em R$ 6,44 na semana entre os dias 2 e 8 fevereiro, uma alta de 4,2% na comparação com a média dos sete dias anteriores, quando esse preço estava em R$ 6,18. As informações são do Levantamento de Preços dos Combustíveis (LPC) da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado no fim da tarde desta sexta-feira, 7.

A alta é um efeito direto do aumento na alíquota fixa do ICMS (+R$ 0,06 por litro) e do reajuste da Petrobras de 6,28% ou R$ 0,22 por litro nos preços praticados em suas refinarias.

O efeito do aumento da estatal nas bombas do país (R$ 0,20) foi menor porque o diesel A responde por 86% da mistura, sendo os 14% restantes de biodiesel, conforme a lei.

Ainda assim, as próximas semanas podem ser de novas altas no diesel em função de ajustes concorrenciais no varejo ou flutuações no preço do biodiesel. O efeito do reajuste em refinarias nas bombas é sentido ao longo de algumas semanas, a depender da dinâmica de estoques de cada lojista.

Acima de dezembro de 2022

Esse preço médio nacional de R$ 6,44 ultrapassa nominalmente a marca de R$ 6,38 registrada no fim de 2022, na transição de governo.

Na semana passada, o presidente Lula e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegaram a dizer que isso não aconteceria. Lula fez a ressalva de que essa comparação deveria observar o efeito da inflação.

Gasolina e GLP

O preço médio do litro de gasolina nos postos também experimentou uma alta, mas menor, de 2,4% esta semana, passando de R$ 6,20 para R$ 6,35.

Já o botijão de 13 quilos de GLP, o gás de cozinha, viu o preço aumentar 0,4%, de R$ 106,94 para R$ 107,38, revertendo a queda de 0,1% da semana anterior.

Ambas as altas, da gasolina e do GLP, têm a ver com o aumento do ICMS, uma vez que não foram modificados pela Petrobras, dominante no mercado.