Ações recuam com aumento de temores de guerra comercial; montadoras caem

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, com as montadoras entre as maiores baixas, uma vez que investidores ficaram receosos com riscos de escalada de uma guerra comercial global, enquanto uma previsão fraca da Porsche aumentou ainda mais a inquietação.

O índice STOXX 600 fechou em queda de 0,38%, a 542,75 pontos, com o setor automotivo em baixa de 1,6%.

A Porsche AG perdeu 7,1%, sua maior queda desde que foi listada no mercado de ações, depois de alertar que o custo de novos modelos e despesas relacionadas a baterias prejudicarão seus lucros em 2025.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que anunciará tarifas recíprocas sobre muitos países na próxima semana.

Nesta semana, a China impôs sobretaxas específicas sobre as importações dos EUA em retaliação ao anúncio de Trump de tarifas abrangentes de 10% sobre todas as importações chinesas.

As ações de luxo, expostas à China, caíram 1,9%.

Ainda assim, o STOXX 600 subiu 0,5% na semana, registrando sua sétima alta semanal consecutiva, conforme investidores se concentraram em resultados corporativos trimestrais positivos de empresas como ArcelorMittal, Novo Nordisk e Infineon.

Com relação à política monetária, investidores precificaram a probabilidade de que o Federal Reserve deixará os juros inalterados pelo menos até junho, depois que dados dos EUA refletiram um mercado de trabalho robusto.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu (BCE) disse que o nível neutro da zona do euro para a taxa de depósito, que não estimula nem restringe o crescimento, é visto entre 1,75% e 2,25%.

"Se o crescimento continuar decepcionando e a inflação permanecer sob controle, o próximo grande foco de pesquisa do BCE precisará ser sobre como seria uma postura de política monetária frouxa, em vez de neutra", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING Research, em nota.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,31%, a 8.700,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,53%, a 21.787,00 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,43%, a 7.973,03 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,18%, a 37.055,70 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,33%, a 12.688,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,38%, a 6.509,74 pontos.