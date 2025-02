Acidentes aéreos no Brasil já deixaram 10 mortos em 2025; veja onde foram

Em 38 dias de 2025, dez pessoas morreram em seis acidentes aéreos fatais. O número de vítimas aumentou após a queda de um avião de pequeno porte em São Paulo. Os dados são do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O que aconteceu

O relatório do Cenipa indica que foram 21 acidentes aéreos em 2025. Oito ocorreram em São Paulo e Minas Gerais, sendo quatro em cada estado. Três acidentes foram registrados em Mato Grosso. Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul tiveram dois acidentes cada. Já Roraima, Pará, Maranhão e Santa Catarina registraram um acidente neste ano.

Com apenas sete dias em fevereiro, o acumulado do ano de 2025 já é maior do que o registrado nos dois primeiros meses de 2024. Em janeiro e fevereiro do ano passado, sete pessoas morreram em seis acidentes fatais.

Veja quais foram os acidentes com mortes em 2025

São Paulo

Avião caiu nesta sexta-feira (7) no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A aeronave, um King Air F90, prefixo PS-FEM, decolou do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital, por volta das 7h15, rumo a Porto Alegre, e perdeu o contato com a central um minuto depois. O local da queda fica a cerca de cinco quilômetros dali (veja o trajeto).

Duas pessoas estavam a bordo do avião e morreram. Eles foram identificados como o piloto Gustavo Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena.

7.fev.2025 - Márcio Louzada Carpena (à esq.) e o piloto Gustavo Medeiras são as vítimas da queda de um avião de pequeno porte na zona oeste de São Paulo Imagem: Reprodução/redes sociais

Na queda, o avião bateu em um ônibus urbano. O veículo da viação Santa Brígida operava a linha 8500-10 Terminal Pirituba - Terminal Barra Funda, e pegou fogo. Como estava no contrafluxo, indo do centro ao bairro cedo pela manhã, o ônibus só tinha cinco passageiros, além do motorista e o cobrador.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. Um motociclista foi socorrido após ser atingido por uma placa de trânsito. Cinco pessoas que estavam no ponto ou dentro do ônibus também sofreram ferimentos leves e não correm risco de vida, segundo Kleber Vitor Santos, médico do Samu que atende no local.

O motorista está em estado de choque, segundo médico do Samu que atende no local. Ele teve um mal súbito após o acidente, mas passa bem.

Ubatuba (SP)

Paulo Seghetto, piloto de avião que morreu em acidente em Ubatuba (SP) Imagem: Reprodução/Redes Sociais

No dia 9 de janeiro, um avião de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no litoral de São Paulo, e explodiu. O acidente aconteceu na praia do Cruzeiro, ao lado do Aeroporto Estadual de Ubatuba, quando a aeronave tentava pousar. O voo partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba.

O piloto Paulo Seghetto, 55, morreu. Os quatro passageiros foram resgatados vivos e se recuperam do acidente. O avião pertence à família Fries, e estavam na aeronave a empresária Mireylle Fries, o marido dela e os dois filhos do casal.

Caieiras (SP)

Helicóptero da Polícia Militar encontrou aeronave após queda no município de Caieiras, na Grande São Paulo Imagem: TV Globo/Reprodução

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no dia 16 de janeiro na cidade de Caieras, na Grande São Paulo, em uma área de mata fechada. O piloto, identificado como Edenilson de Oliveira Costa, e uma adolescente de 12 anos, sobreviveram.

Os pais da adolescente morreram no momento da queda. Eles foram identificados como o empresário André Feldman, 50, e sua esposa Juliana Elisa Alves Maria Feldman, 49. O empresário era CEO de uma empresa de aposta esportiva. Os dois eram de Americana (SP), cidade para qual helicóptero seguia no momento da queda.

Veríssimo (MG)

Walter Luís Nicolielo Junior,48, morreu na queda de uma aeronave de pulverização agrícola em MG Imagem: Reprodução/TV Globo

No dia 22 de janeiro um avião que realizava uma pulverização agrícola caiu na zona rural de Veríssimo. A cidade fica a cerca de 40 km de Uberaba, em Minas Gerais. O piloto da aeronave foi identificado como Walter Luís Nicolielo Junior, 48. Ele era o único ocupante da aeronave e morreu no local.

Canarana (MT)

João Edson Belafronte tinha 68 anos e morreu enquanto fazia a pulverização na lavoura de uma fazenda Imagem: Reprodução

Um piloto morreu após um avião agrícola cair no dia 23 de janeiro. Aeronave caiu em uma fazenda do município de Canarana, a 838 km de Cuiabá, no Mato Grosso. O profissional foi identificado como João Edson Belafronte, 69. Ele estava sozinho na aeronave.

A vítima realizava uma pulverização agrícola, segundo as autoridades locais. De acordo com a Anac, a aeronave Cessna Aircraft, matrícula PR-AAN, estava regularizada e registrada como prestadora de serviços privados.

Cruzília (MG)

O piloto Fernando André Ferreira e o casal Lucio André Duarte e Elaine Moraes Souza Imagem: Reprodução/TV Globo

Três pessoas morreram na queda de um helicóptero no dia 27 de janeiro, em Cruzília (MG). As vítimas foram identificadas como o piloto Fernando André Ferreira, 46, o gerente da fazenda, Lúcio André Duarte, 39, e a esposa dele, Elaine Moraes Souza, 37. Segundo as autoridades locais, os ocupantes do helicóptero estavam retornando ao local de partida.