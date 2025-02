Avião de pequeno porte cai em avenida e deixa 2 mortos na zona oeste de SP

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. Ao menos duas pessoas morreram.

O que aconteceu

Aeronave caiu por volta das 7h20, na altura do Jardim das Perdizes. Ele arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros.Dois corpos carbonizados foram encontrados nos destroços do avião e pelo menos seis pessoas ficaram feridas, segundo a polícia e os bombeiros. Um motociclista foi socorrido após ser atingido por uma placa de trânsito. Cinco pessoas que estavam no ponto ou dentro do ônibus também ficaram feridas.

Foram duas fatais da aeronave, infelizmente. A que teve um corte na cabeça, achou melhor levar para um hospital onde tem tomografia para cuidar melhor da vida dela. Estava dentro do ônibus. Com estouro, foi para frente e brecou. Pessoas foram para frente e voltaram. O condutor, a gente só quer preservar a vida dele

Kléber Vitor Santos, médico do corpo de Bombeiros

Aeronave era um King Air, matrícula PSFEM, com capacidade para até 8 passageiros. O avião de pequeno porte foi fabricado em 1981 e foi transferida de dono em dezembro de 2024.

FAB diz que investigadores do SERIPA IV foram acionados para o local. "Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", diz a nota. Uma testemunha que presenciou o acidente relatou que o piloto tentou pousar a aeronave. Segundo o personal trainer Adriano Molina, o avião se arrastou pela avenida até se chocar com a traseira do ônibus e explodir. Ele disse que viu alguns passageiros saindo do ônibus pela porta da frente.

O ônibus estava com motorista, cobrador e mais duas pessoas. Segundo apuração inicial, o veículo era da linha 8500.

Avião saiu do Campo de Marte, a 5 km do local do acidente, e iria para Porto Alegre. A aeronave de matrícula PSFEM tinha capacidade para oito pessoas.

Avenida está interditada. Os ônibus foram desviados para a rua Joseph Nigri.

Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Av. Marquês de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência. -- Guilherme Derrite (@DerriteSP) February 7, 2025

Lamento profundamente o acidente envolvendo a queda de uma aeronave de pequeno porte que atingiu um ônibus na avenida Marquês de São Vicente. Disponibilizamos todas as estruturas de atendimento para socorro às vitimas. Funcionários da Defesa Civil, SAMU, além de agentes de? -- Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) February 7, 2025

