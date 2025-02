Ação da Multiplan sobe após balanço; presidente vê 2025 positivo apesar de juros

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Multiplan tinham leve alta nesta sexta-feira, após avançarem até 4% nos primeiros negócios do dia, na esteira da divulgação do relatório de resultados do quarto trimestre.

A Multiplan teve lucro líquido de R$512,5 milhões no quarto trimestre, avanço de cerca de 70% ante o mesmo período de 2023.

Em teleconferência com analistas nesta sexta-feira, o presidente da Multiplan, Eduardo Peres, disse acreditar que a companhia continuará com bom desempenho em 2025, mesmo com juros mais elevados no Brasil.

"Até porque a gente não vende mercadoria só, a gente vende uma experiência completa. Então, os nossos ativos são muito voltados para isso... Eu acho que a gente será pouco atingido (pelo aumento dos juros)."

O executivo também foi positivo quanto às perspectivas para o varejo este ano. "A gente já abriu (o ano) vendendo muito bem. Janeiro fechou com 11% de crescimento... Acho que 2025 será um ano também forte para o varejo, não tenho porquê pensar diferente."

O executivo acrescentou que as revitalizações de shoppings da companhia tiveram seu pico em 2024.

"A gente veio de um momento de pandemia onde (o shopping) ficou fechado e a gente está corrigindo aquilo que a gente não pôde investir durante esse período", disse. "Isso vai decrescer. Esse ano será menor, no seguinte menor, e assim por diante."

Questionados sobre a taxa de inadimplência líquida da companhia em aluguéis, que foi negativa tanto no ano (-0,1%) quanto no quarto trimestre (-0,5%), executivos disseram que os indicadores devem voltar a patamares históricos.

"A gente não tem como manter uma inadimplência negativa para sempre... Acho que a gente tem algo que, com certeza, vai voltar para os indicadores históricos no futuro", disse o diretor de planejamento e de relações com investidores, Hans Christian Melchers.

Por volta de 16h45, a ação da Multiplan tinha variação positiva de 0,36%, a R$22,34, após tocar R$23,16 na máxima do dia, maior patamar intradia desde o final de novembro passado.