Chuvas fortes atingem São Paulo; alerta severo é enviado

A chuva que voltou a castigar a cidade de São Paulo nesta quinta-feira (6) deixou todas as regiões em estado de atenção e fez a Defesa Civil Estadual enviar mais uma vez o alerta severo.

O que aconteceu

As zonas leste, norte e a marginal Tietê entraram em estado de atenção depois das 18h33. Uma área de chuva isolada e forte, formada pelo calor e chegada de brisa marítima, atua de forma isolada na capital, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura.

Moradores de vários pontos da capital e de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, receberam o alerta severo da Defesa Civil. "Chuva forte se espalhando. Risco alto para alagamentos e enxurradas. Mantenha-se em lugar seguro", diz a mensagem enviada. Os primeiros alertas severos enviados para a capital foram nos dias 24 e 31 de janeiro, segundo o órgão.

Áreas de instabilidade se deslocam rapidamente pelo município. Há potencial para queda de granizo, alagamentos e rajadas de vento. A chuva também atinge a cidade de São Caetano do Sul, Osasco, São Bernardo do Campo e Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Moradores publicaram registros de queda de granizo nas redes sociais. Houve queda de granizo em Artur Alvim, Penha, Jaçanã/Tremembé e na região do Allianz Parque, na zona oeste, onde está previsto o jogo entre Corinthians e Palmeiras às 20h.

Bombeiros são acionados para ocorrências de quedas de árvores. Árvores caíram sobre automóveis na Avenida Antártica, na Barra Funda, e na Avenida Inajar de Souza, no Limão. Em ambas as ocorrências, os condutores saíram ilesos. Uma árvore também caiu sobre uma residência na Vila Prudente —ainda não há informações de feridos.

Há 42.417 imóveis sem energia na capital paulista até as 19H32 desta quinta-feira (6), segundo a Enel. Em toda a área de concessão da empresa no estado de São Paulo, há 50.803 imóveis sem fornecimento.

Cidade tem 10 pontos de alagamentos intransitáveis. São eles: na zona norte (Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã/Tremembé e Santana); zona oeste (Lapa); e zona leste (Itaquera, Mooca e Penha).

Moradores disseram que não choveu no Jardim Pantanal até às 20h. A população da região sofre com alagamentos desde o fim da semana passada.

Rapaz..

Viver em sp é 8 ou 80. Ou vc ta morrendo pelo sol ou você pode morrer pela chuva depois.. pic.twitter.com/dDaT1GwxOq -- Ozzy (@Sccp_ron) February 6, 2025

Mano, que chuva é essa? Nunca vi chover tanto granizo, desse tamanho e por tanto tempo em São Paulo



Depois vou ver se chegou a amassar o carro, porque tava caindo com uma força absurda pic.twitter.com/63MFZOrEWw -- Vinicius Munhoz (@viniciussmunhoz) February 6, 2025

Chuva forte na Zona Leste, região de Ermelino, São Miguel Paulista.

Linha 12 Safira da CPTM

Colaborou: @flavio_rocha83 pic.twitter.com/ETC0RFNqhE -- São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) February 6, 2025

na parte alta da Santa Cecília, o volume de água que desce com essa chuva em SP pic.twitter.com/FSVQiKQJQX -- revival do marinheiro (@nec_toux_) February 6, 2025

todo dia chuva em sp pic.twitter.com/OSlW0vKP6d -- ? ? ? ? ?s¡ ? ? ? (@magichickn) February 6, 2025

ALERTA DE TEMPESTADE



Hoje é dia de São Caetano do Sul em São Paulo ser atingida por uma mega tempestade.

Ventos chegando a quase 100km/h

Catastrófico. pic.twitter.com/1T31QD6XRo -- Bruno Brezenski (@bbbrezenski) February 6, 2025

Próximos dias

Sexta-feira (7) deve ter pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada a forte, no final da tarde. O cenário deve ocorrer em razão da combinação do calor com a chegada de uma brisa marítima, que forma áreas de instabilidade. Pode ter rajadas de vento, formação de alagamentos e elevação de córregos e rios na região metropolitana. O período noturno terá o céu nublado e não há previsão de chuva.

Pancadas rápidas de chuva com baixa chance de formar alagamentos devem ocorrer na tarde de sábado (8). A temperatura máxima no dia deve ficar ao redor dos 29ºC.