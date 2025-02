Wall Street fecha com resultados mistos, à espera de dados macroeconômicos

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta quinta-feira (6), enquanto processa os resultados empresariais e aguarda novos dados macroeconômicos.

O índice Dow Jones perdeu 0,28%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,51% e o amplo S&P 500 avançou 0,36%.

A praça americana "digeriu um grande número de resultados empresariais, que suscitaram reações díspares", apontou o analista Patrick O'Hare, da Briefing.com, em nota.

Os investidores reagiram em particular à Ford (-7,49%), que obteve melhores resultados do que o esperado no quarto trimestre, o que indica um certo otimismo para o período em curso ao mesmo tempo que se mantém "prudente", o que não foi apreciado pelos mercados.

Wall Street também levou em conta os resultados do gigante americano de componentes eletrônicos Qualcomm (-3,72%) e de seu rival britânico Arm Holdings (-3,34%), ambos em baixa, apesar de contas melhores do que o esperado.

No entanto, segundo O'Hare, nesta quinta-feira houve "pouca convicção" na bolsa nova-iorquina.

Isto porque o mercado estava esperando para ver "os resultados da Amazon depois do fechamento e os números de emprego de sexta-feira", disse à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Ao fim do pregão desta quinta, o gigante da tecnologia Amazon informou vendas no quarto trimestre de 187,8 bilhões de dólares (R$ 1,08 trilhão, na cotação atual) e um lucro líquido de 20 bilhões (R$ 115,7 bilhões), quase o dobro do ano anterior.

Porém, suas previsões de receita para o trimestre atual, entre 151 bilhões e 155,5 bilhões de dólares (entre R$ 873,5 bilhões e R$ 899,5 bilhões), estavam muito abaixo das expectativas do mercado.

Nas operações eletrônicas após o fechamento de Wall Street, a empresa caiu cerca de 3%.

Nesse contexto, o gigante anunciou que destinará mais de 100 bilhões de dólares (R$ 578 bilhões) para a nuvem e a inteligência artificial em 2025.

Quanto aos indicadores macroeconômicos, os investidores agora esperam a publicação na sexta-feira do relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos.

