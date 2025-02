Vendas de veículos da Tesla despencam na Europa; queda chega a 60% na França e Alemanha

As vendas de veículos da Tesla sofreram uma queda significativa em diversos mercados europeus no mês passado, quando comparado a janeiro de 2024, com a maior redução ocorrendo na França. Segundo o Ministério da Transição Ecológica e da Coesão Territorial francês, as vendas da montadora despencaram 63% no mês passado, totalizando apenas 1.141 veículos.

A Alemanha, onde está localizada a única fábrica da Tesla na Europa, também registrou queda expressiva.

De acordo com a Autoridade Federal de Transporte Rodoviário da Alemanha, as vendas de carros novos da Tesla em janeiro de 2025 caíram 59,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Na Suécia, conforme dados da Mobility Sweden, a redução foi de 44,3%.

Na Noruega, segundo a Administração Norueguesa de Estradas Públicas, as inscrições de novos veículos da Tesla caíram 37,9%, enquanto no Reino Unido, as vendas diminuíram 7,8% em comparação ao ano anterior, segundo a Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).