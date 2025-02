Varejo tem alta em janeiro sobre um ano antes, mas serviços recuam, aponta índice da Getnet

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo ampliado no Brasil em janeiro cresceram 2,8% sobre um ano antes, mas o setor de serviços mostrou queda de 4,1% na mesma comparação, segundo indicador mensal da Getnet, empresa de meios de pagamento controlada pelo Santander Brasil.

Segundo o levantamento, a queda no índice voltado para o setor de serviços foi a terceira variação negativa interanual seguida. Na relação mensal, houve queda de 0,1%, pressionada pelos segmentos de alojamento e alimentação, que tiveram queda de 1,8%.

"O dado negativo de alojamento e alimentação chama a atenção, uma vez que este segmento tem maior aderência aos dados oficiais e apontou o segundo mês consecutivo de recuo na margem", afirma relatório do Santander Brasil. No mês, a categoria "outros serviços às famílias" teve alta de 4,9%.

No varejo restrito, que exclui materiais de construção e automóveis e autopeças, houve alta de 4,5% nas vendas de janeiro sobre um ano antes, mas baixa de 1,6% ante dezembro, com apenas o segmento de combustíveis mostrando crescimento nessa comparação.

As quedas de janeiro ante dezembro foram de 3,5% em supemercados, 10,7% em vestuário, 5,3% em móveis e eletrodomésticos, 1,2% em artigos farmacêuticos. Combustíveis tiveram alta de 2,2% nessa comparação.

"O IGet de janeiro indica sinais de neutralidade para os serviços às famílias, e negativos para varejo restrito e ampliado", afirmaram os analistas Gabriel Couto e Rodolfo Pavan no relatório do Santander Brasil.

"No varejo, o resultado mostra recuo após dados positivos no fim de 2024, e indica aceleração na segunda metade do mês após leitura mais fraca na primeira quinzena. Já nos serviços, vemos tendência de acomodação", citaram os analistas, afirmando que não estão vendo sinais claros de desaceleração "mais acentuada" no curto prazo "até o momento".