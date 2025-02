Trump diz que não são necessários soldados norte-americanos em Gaza, EUA assumiriam controle após guerra

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que Israel entregaria a Faixa de Gaza aos EUA após o fim dos combates e que nenhum soldado norte-americano seria necessário no local.

"A Faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel no final dos combates. Os palestinos ... já teriam sido reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região", afirmou Trump em uma postagem no Truth Social, com base em seus comentários controversos sobre o futuro de Gaza nesta semana.

"Nenhum soldado dos EUA seria necessário!"

(Reportagem de Doina Chiacu)