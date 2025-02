Taxas futuras de juros sobem com dólar e Lula fica no radar

Os juros futuros avançam na manhã desta quinta-feira, 6, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries, dando continuidade ao movimento da véspera. O mercado olha declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje a rádios da Bahia. O presidente disse ter certeza de que o Congresso vai aprovar o projeto que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para isentar do IR as pessoas que ganham até R$ 5 mil.

Ele também chamou o BC sob comando de Roberto Campos Neto de "totalmente irresponsável". No radar está o leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h). Segundo um trader, o leilão deve manter a curva pressionada até o edital.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 14,990%, de 14,968% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 15,080%, de 15%, e o para janeiro de 2029 subia para 14,735%, de 14,642% no ajuste de quarta-feira.