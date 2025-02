Tarifas retaliatórias da China sobre petróleo bruto devem reduzir exportações dos EUA em 2025

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - As tarifas retaliatórias da China sobre os Estados Unidos podem fazer com que as exportações norte-americanas de petróleo diminuam em 2025 pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19, depois que o crescimento estabilizou no ano passado.

As exportações de petróleo bruto dos EUA aumentaram mais de 10 vezes desde que o país suspendeu uma proibição federal de 40 anos sobre a exportação de petróleo nacional em 2015. Isso ajudou os Estados Unidos a se tornarem o terceiro maior exportador do mundo, atrás da Arábia Saudita e da Rússia, atenuando o impacto global dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de seus aliados.

Embora o apetite da China pelo petróleo dos EUA tenha diminuído nos últimos anos graças ao desconto no petróleo russo e iraniano, as exportações foram de 166.000 barris por dia (bpd) em 2024, representando quase 5% de todas as exportações de petróleo bruto dos EUA, de acordo com dados de rastreamento de navios da Kpler.

O crescimento das exportações de petróleo bruto dos EUA estagnou em 2024, aumentando apenas 0,6% ou 24.000 bpd em 2024, para uma média de 3,8 milhões de bpd, de acordo com a Kpler, já que as empresas dos EUA mantiveram controle sobre a produção de xisto em meio a preocupações com a demanda global.

Classificando a participação da China nas exportações dos EUA como "um valor não insignificante", Matt Smith, analista da Kpler, também disse que a demanda internacional por exportações norte-americanas de petróleo bruto pode estar atingindo o pico "e as tarifas retaliatórias da China só poderiam acelerar ainda mais isso".

Aproximadamente 48% do petróleo bruto dos EUA importado pela China eram de tipos de densidade média com maior teor de enxofre, como Mars e Southern Green Canyon, que são considerados graus de acidez média. Esse tipo de petróleo bruto é ideal para ser processado pelas refinarias dos EUA e poderia facilmente encontrar compradores no mercado interno, principalmente se os EUA impuserem tarifas sobre o Canadá e o México, disseram os analistas.

"Os barris de acidez média são bem-vindos na Costa do Golfo dos EUA. Os refinadores precisam deles", disse Rohit Rathod, analista de mercado da Vortexa, pesquisadora de energia, que vê as exportações dos EUA possivelmente caindo para 3,6 milhões de bpd este ano, especialmente se as tarifas canadenses e mexicanas forem decretadas e o petróleo cru de acidez média for mantido.

Perto de 44% das importações chinesas de petróleo bruto dos EUA foram de densidade mais leve e tipos de enxofre mais baixos, como o West Texas Intermediate (WTI) produzido no Texas, conhecido como tipos leves e doces. Esse tipo de petróleo poderia encontrar demanda nas refinarias europeias e indianas a preços competitivos e poderia continuar a ser exportado, disseram os analistas.

O Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) movimentou quase metade de todas as exportações para a China no ano passado, de acordo com a Kpler. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

Para a China, é provável que o impacto seja moderado, já que as importações dos EUA representaram 1,7% do total de importações de petróleo bruto do país em 2024, no valor de cerca de US$ 6 bilhões, de acordo com dados da alfândega chinesa, e abaixo dos 2,5% em 2023.

A China aumentou as importações do Canadá em cerca de 30% no ano passado, para mais de 500.000 bpd, graças à expansão do oleoduto Trans Mountain.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston)