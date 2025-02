Tabata Amaral nega ter recebido convite para ministério do governo Lula

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) negou ter recebido convite para atuar em um dos ministérios do governo Lula (PT), durante entrevista concedida ao UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (6).

Não existe nenhum convite formal. Eu não fui procurada por ninguém do governo. Então, essa é uma conversa que, por enquanto, acontece na imprensa. Tabata Amaral, deputada federal

Segundo informação publicada pelo jornal O Globo, nesta quarta (5), o nome de Tabata Amaral teria sido citado entre aliados do governo como opção para o ministério de Ciência e Tecnologia, hoje comandado por Luciana Santos (PCdoB). A publicação diz que a sugestão foi levada ao presidente Lula, que ainda não teria tomado a decisão.

Eu entendo que especulações existam, mas eu não consigo me posicionar diante de algo que não foi trazido até mim, que não existe e não se concretizou. Eu estou aqui para servir e fazer o máximo que puder pela população de São Paulo, pelo nosso País. Tabata Amaral, deputada federal

Ao Canal UOL, Tabata também reagiu à "guerra dos bonés" —marcado por uma disputa entre a base governista e pela oposição ao governo— e criticou o Congresso Nacional.

Se tem uma pessoa que não aguenta mais ver boné na frente, essa pessoa sou eu, por tudo o que vivi aqui [na disputa à Prefeitura de São Paulo]. O tanto que o Pablo Marçal chamou a atenção, desviou o foco, com o boné dele. A gente viu discussão sobre tudo, menos do que realmente era importante. E o resultado disso é a eleição do pior prefeito que São Paulo já teve. Olha o que estamos vivendo...

Eu acho que esse é o 'x' da questão. As pessoas precisam olhar para a política, para o Congresso Nacional e ver ali gente que está discutindo o nosso dia a dia, a nossa realidade. [A guerra dos bonés] é um grande desvio de foco do que realmente importa. No fim da contas, quem perde com esse oba-oba é a população. Tabata Amaral, deputada federal

A deputada também falou sobre o bloqueio de R$ 6 bilhões do Pé-de-Meia determinado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), após o UOL revelar ilegalidades na execução do maior programa do governo Lula. Tabata é uma das autoras do projeto de lei que deu origem ao Pé-de-Meia.

A bancada da Educação está de acordo que o Pé-de-Meia tem que estar no orçamento e estará no ano que vem. Qual é o imbróglio? No ano passado foi autorizada uma transferência, tinha um recurso sobrando no fundo do FIES, o Fgeduc [Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo]. O Congresso aprovou uma lei, seguindo uma recomendação antiga do Tribunal de Contas. Governo e Congresso [disseram]: 'podem pegar o recurso e mandar para o fundo do Pé-de-Meia. Só dessa vez'.

Aí vem o Tribunal de Contas, que é um órgão superimportante, e diz: 'a gente não gosta desta transferência'. Espera aí. A transferência foi aprovada por lei.

Se tem uma pessoa que defende a fiscalização, sou eu. Agora não dá para o TCU questionar uma transferência que o Congresso autorizou. E é claro que tem parlamentar fazendo palanque em cima disso. O Nikolas [Ferreira], na mesma hora tuitou: 'o Pé-de-Meia' é o novo Pix'. Ele está celebrando o quê? Porque ele faz parte do mesmo Congresso que aprovou. Tabata Amaral, deputada federal

Juros altos têm relação com lucro recorde, diz jornalista

No UOL News, a jornalista Denyse Godoy, editora-chefe de economia do UOL, afirmou que os juros altos e a eficiência explicam o lucro recorde dos bancos Itaú Unibanco e Santander Brasil.

Quem estabelece os juros básicos do país é o governo. Neste caso, a taxa de 13,25%. O negócio do banco é pegar esse dinheiro emprestado de alguém —muitas vezes, grande proporção é do próprio correntista. Se você investe no banco, você investe num CDB, ou numa outra aplicação qualquer. Então, o banco vai pagar juros e aí ele 'pega' esse dinheiro para emprestar a outros clientes que pegam crédito.

Aí você pode argumentar, e essa é uma crítica muito forte, sobre a diferença. Seria essa a diferença, que é o spread bancário [a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga ao captar dinheiro], não seria muito elevado? É uma discussão permanente. Denyse Godoy, editora-chefe de economia do UOL

No fim de janeiro, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu aumentar a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano, seu nível mais alto desde agosto de 2023. O aumento da Selic é uma tentativa de conter a inflação no País. A alta encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais caro o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.

Bancos na lista de marcas mais valiosas

Itaú, Banco do Brasil e Bradesco entraram para a lista de marcas mais valiosas da América Latina, segundo levantamento feito pela consultoria britânica Brand Finance. Apesar disso, o Itaú perdeu a posição de número 1 para a cerveja Corona Extra, do grupo AB Inbev.

O banco brasileiro teve um declínio de marca de 4,4%, passando para US$ 8,4 bilhões.

Economista: 'Falta concorrência no Brasil'

No UOL News, o economista Teco Medina disse que a falta de concorrência entre os bancos, no Brasil, ajuda a explicar os bons resultados apresentados pelo Itaú Unibanco e o Santander Brasil.

São empresas bem administradas, bem geridas, são empresas que têm tecnologia, mas é quase um mini oligopólio ali. Você imagina que tem 200 milhões de brasileiros para cinco bancos. Então, sim, acho que uma das razões que explicam esses lucros muito fortes dos bancos é a falta de concorrência. A gente tem muito pouco banco para a quantidade de brasileiro que utilizam o tempo todo. O desenho do sistema bancário brasileiro é altamente concentrador. Teco Medina, economista

Em 2020, os cinco maiores bancos do Brasil concentraram mais de 80% dos empréstimos em 2020 em todo o país, segundo Relatório de Economia Bancária divulgado pelo BC (Banco Central). De cada R$ 10 emprestados, R$ 8,18 eram financiados pela Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal.

O setor, no entanto, tem visto o surgimento das chamadas fintechs —empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia—, como o Nubank, Inter e Pagbank, entre outros.

Em maio, o Nubank fechou o pregão como a instituição financeira brasileira mais valiosa pela primeira vez. Na ocasião, o banco digital foi avaliado em R$ 299,2 bilhões. O Itaú valia R$ 288,6 bilhões naquele momento. O Nubank também ultrapassou o Itaú em número de clientes em outubro. Foram 100,7 milhões contra 98,5, segundo o Banco Central.

